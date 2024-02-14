Alman devi Sebastian Szymanski'nin peşinde! Taraftarı üzecek gelişme

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 64 puanla 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Yıldız oyuncu sarı lacivertli ekibin şimdiye kadar aldığı puanlarda büyük katkı sahibi oldu. Bu performanası dikkat çeken Polonyalı yıldızın peşine dünya devleri düşmeye başladı.