Sebastian Szymanski’nin performansındaki düşüşün perde arkası ortaya çıktı! 9 maçta bu yüzden gol atamadı

Fred'in olmadığı 10 maçta ise Szymanski gol atamazken sadece 3 asist yaptı.

Polonyalı futbolcunun Fred'in olmadağı maçlarda daha fazla geriye gelmek zorunda kaldığı, Fred ile oynadığı maçlarda ise Brezilyalı futbolcunun yaptığı baskı ile kazanılan toplarla bulunduğunda skora hemen etki ettiği görülüyor.

Szymaski bu sezon Fenerbahçe ile toplam 38 resmi maça çıktı. Bu maçlarda toplam 12 gol atarken 10 da asist yaptı. Szymanski birçok Avrupa devinin de radarına girmiş durumda. Polonyalı'nın ligin kalanında göstereceği performans şampiyonluk için çok kritik öneme sahip. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN