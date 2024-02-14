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Fenerbahçe'de gruplaşma mı var? Ryan Kent için flaş Dusan Tadic iddiası

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Sarı lacivertlilerde uzun süre sonra forma şansı bulan Kent, ertesi gün TFF'ye sunulan listenin dışında kaldı. Bu kararda Tadic'in etkili olduğu belirtildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 09:06 Güncelleme 14 Şubat 2024, 09:06
Fenerbahçe’de gruplaşma mı var? Ryan Kent için flaş Dusan Tadic iddiası 1

Ryan Kent pazar akşamı oynanan Alanya maçının son dakikalarında oyuna girmiş ve teknik direktör İsmail Kartal uzun süredir oynamayan İngiliz futbolcuyu kurtarıcı diye oyuna aldığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

Fenerbahçe’de gruplaşma mı var? Ryan Kent için flaş Dusan Tadic iddiası 2

BUNDAN SONRA SÜRE YOK

İngilzi futbolcu maçın ertesi günü ise TFF'ye verilen kadro listesinde kendisine yer bulamamıştı. Kent, bu haftadan itibaren oynanacak lig karşılaşmalarında süre alamayacak.

Fenerbahçe’de gruplaşma mı var? Ryan Kent için flaş Dusan Tadic iddiası 3

TADIC İLE ARASI KÖTÜ

Takvim Gazetesi'nde yer alan haberde; Ryan Kent'in sezon başından beri takımda çok az süre almasının sebebi olarak Tadic gösterildi. İddialara göre Kent ile Tadic'in arası bir nedenden ötürü kötü durumda.

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