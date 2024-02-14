Fenerbahçe'de gruplaşma mı var? Ryan Kent için flaş Dusan Tadic iddiası

Ryan Kent pazar akşamı oynanan Alanya maçının son dakikalarında oyuna girmiş ve teknik direktör İsmail Kartal uzun süredir oynamayan İngiliz futbolcuyu kurtarıcı diye oyuna aldığı için eleştirilere maruz kalmıştı.
BUNDAN SONRA SÜRE YOK
İngilzi futbolcu maçın ertesi günü ise TFF'ye verilen kadro listesinde kendisine yer bulamamıştı. Kent, bu haftadan itibaren oynanacak lig karşılaşmalarında süre alamayacak.
TADIC İLE ARASI KÖTÜ
Takvim Gazetesi'nde yer alan haberde; Ryan Kent'in sezon başından beri takımda çok az süre almasının sebebi olarak Tadic gösterildi. İddialara göre Kent ile Tadic'in arası bir nedenden ötürü kötü durumda.