Fenerbahçe'de gruplaşma mı var? Ryan Kent için flaş Dusan Tadic iddiası

1 Ryan Kent pazar akşamı oynanan Alanya maçının son dakikalarında oyuna girmiş ve teknik direktör İsmail Kartal uzun süredir oynamayan İngiliz futbolcuyu kurtarıcı diye oyuna aldığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

2 BUNDAN SONRA SÜRE YOK İngilzi futbolcu maçın ertesi günü ise TFF'ye verilen kadro listesinde kendisine yer bulamamıştı. Kent, bu haftadan itibaren oynanacak lig karşılaşmalarında süre alamayacak.