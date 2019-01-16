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Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var? Bu sorunun cevabı sizin için derledik. İşte şaşırtan sonuçlar...

16 Ocak 2019 Çarşamba, 20:58:09 Güncelleme: 21:09:21
Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

2018 yılının taraftar haritası araştırıldı.81 ilde en çok hangi takımın desteklendiğini ortaya çıkaran sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. İşte il il taraftar oranları...

Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

ADANA %35 Galatasaray %23 Fenerbahçe %20 Adana Demirspor

Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

ADIYAMAN %37 Galatasaray %24 Fenerbahçe %13 Beşiktaş

Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

AFYONKARAHİSAR %38 Galatasaray %31 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

AĞRI %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %20 Beşiktaş

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