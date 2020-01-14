Gazetelere manşet olmuşlardı! Yeşilçam'ın mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz ile o futbolcu...
Bir dönem mankenler kraliçesi olarak anılan ardından Yeşilçam filmleriyle adını duyuran Bahar Erdeniz'in o futbolcunun eşi olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine yansımış hatta o futbolcu karısına laf attıkları için iki kişiyi tek başına dövmüştü. Türkiye onların aşklarına tanıklık etti. Kimileri şaşkına çevirdi, kimileri en beğenilen çiftlerden oldu. Bazıları ise kapalı kapılar ardında yaşandı, birer iddia olarak kaldı. Futbolcuların aşk maceraları oldukça hareketli. İşte Türkiye'den futbolcuların eşleri, sevgilileri ve olay yaratan eski sevgilileri...
14.01.2020 17:37
- Son Güncelleme: 14.01.2020 17:49
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