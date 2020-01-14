Gazetelere manşet olmuşlardı! Yeşilçam'ın mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz ile o futbolcu...

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesi ile evli olan ünlü futbolcuyu tanıdınız mı? Evlilikleri gazete manşetlerine konu olmuş, hatta eşine laf attığı için iki kişiyi tek başına dövmüştü. İşte Yeşilçam yıldızı Bahar Erdeniz'in eşi olan futbolcu ve bir döneme damga vuran futbolcu aşkları...