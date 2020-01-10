Ali Koç resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men şoku

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek araya 3 puanla giren Fenerbahçe'de sular durulmuyor. TFF'nin limit sınırı ile şok yaşayan ve transfer yasağı, puan silme gibi cezalarla karşı karşıya kalan Fenerbahçe'de Simon Falette transferi nedeniyle Ali Koç ile Comolli de karşı karşıya geldi. Taraftarın bu transfere tepki göstermesinin ardından twitter hesabı açıp açıklama yapan Comolli, adeta Ali Koç'u taraftarların önüne atmıştı. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı "Avrupa'dan men edilebiliriz" açıklaması taraftarlar arasında soğuk duş etkisi yarattı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

10.01.2020 16:12 - Son Güncelleme: 10.01.2020 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





