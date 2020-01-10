Ali Koç resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men şoku
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek araya 3 puanla giren Fenerbahçe'de sular durulmuyor. TFF'nin limit sınırı ile şok yaşayan ve transfer yasağı, puan silme gibi cezalarla karşı karşıya kalan Fenerbahçe'de Simon Falette transferi nedeniyle Ali Koç ile Comolli de karşı karşıya geldi. Taraftarın bu transfere tepki göstermesinin ardından twitter hesabı açıp açıklama yapan Comolli, adeta Ali Koç'u taraftarların önüne atmıştı. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı "Avrupa'dan men edilebiliriz" açıklaması taraftarlar arasında soğuk duş etkisi yarattı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...
10.01.2020 16:12
- Son Güncelleme: 10.01.2020 16:27
Fenerbahçe, ara transfer sezonu için teknik direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde toplantı düzenlemiş ve takıma yeni getirilecek isimleri hemen hemen netleştirmişti.
Sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşmelere devam ederken, sürpriz bir şekilde Ali Koç'un onayıyla, Frankfurt'tan Simon Falette ismini takıma dahil etmişti.
Falette'nin transferinin ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar adeta kampanya başlatmış, #Faletteyiistemiyoruz etiketiyle Türkiye ve dünya listesine girmişti. Sarı lacivertliler, oyuncunun son 2 sezonda oldukça istikrarsız olmasından dert yanıyordu.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin sorumlusu olarak Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi ön plana atıyordu. Fenerbahçe'de transferin 1 numaralı ismi olduğu söylenilen isimden konu ile ilgili flaş bir açıklama gelmişti.
Comolli, Falette transferinin ardından kendisine yöneltilen ağır eleştirilere cevap vermek için twitter hesabı açmış ve bu hesapta oyuncuyu kendisinin sarı lacivertlilere getirmediğini, görüşmeleri Ali Koç'un yürüttüğünü dile getirmişti.