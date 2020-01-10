Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal listeyi belirledi! 7 isimle yollar ayrılıyor
Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de merak konusu oldu. Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertli kulüpte eksik mevkiler için çalışmalar sürerken, teknik direktör Ersun Yanal'ın gönderilmesini istediği isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı isimler...
Gineli futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Bu sezon Alman ekibiyle yalnızca bir maçta görev alan Falette'in transferi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, yönetim gözünü sol bek ve forvet transferine çevirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın yanına mutlaka bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isimse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez...
İtalyan devinde forma şansı bulamayan İsviçreli sol bek ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde transferin önündeki tek engel Milan'ın istediği bonservis bedeli. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe, Milan'ın sözleşmeye 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi nedeniyle Rodriguez transferine son noktayı koyamıyor.
Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sol bek transferinde önceliği Rodriguez'e veren, Coly ve Coentrao gibi isimlerle de temasta olan Sarı Kanarya, Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor.