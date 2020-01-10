Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal listeyi belirledi! 7 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezon Alman ekibiyle yalnızca bir maçta görev alan Falette'in transferi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, yönetim gözünü sol bek ve forvet transferine çevirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın yanına mutlaka bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isimse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez...