Süper Lig'in yıldızları cuma namazında buluştu
Süper Lig'in ilk devresinin sona ermesiyle birlikte ekipler kamp çalışmaları için Antalya'ya seçti. Birçok Süper Lig kulübü buradaki otellerde hazırlık çalışmalarını sürdürürken, futbolcular cuma namazında bir araya geldi. Yeni Malatyaspor'un Fildişili yıldızı Fofana ise giydiği kandura ile ilgi çekti.
10.01.2020 17:00
- Son Güncelleme: 10.01.2020 17:04
Antalya Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren futbolcular, teknik direktörler ile yöneticiler cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig futbolcuları, teknik adamları ve yöneticileri cuma namazı için Dinler Bahçesi'nde bir araya kaldı.
Namaz çıkışında vatandaşların futbolculara yoğun ilgisi vardı.
Malatyasporlu Fofana'nın ise cuma namazına kandura ile gelmesi dikkat çekti.
Kasımpaşalı Koita, Sivassporlu Samassa ve Yatabare, Malatyasporlu Farnolle ile Fofana, Konyaspor'dan Uğur Demirok ise cuma namazının ardından bir süre sohbet etti.