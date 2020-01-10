Süper Lig'in yıldızları cuma namazında buluştu

Süper Lig'in ilk devresinin sona ermesiyle birlikte ekipler kamp çalışmaları için Antalya'ya seçti. Birçok Süper Lig kulübü buradaki otellerde hazırlık çalışmalarını sürdürürken, futbolcular cuma namazında bir araya geldi. Yeni Malatyaspor'un Fildişili yıldızı Fofana ise giydiği kandura ile ilgi çekti.

10.01.2020 17:00 - Son Güncelleme: 10.01.2020 17:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





