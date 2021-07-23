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32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyor.

23.07.2021 15:23 - Son Güncelleme: 23.07.2021 15:27
32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı

"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı bugün Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapıldı.

8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak.

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32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı

Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı

TÜRKİYE'DEN 108 SPORCU KATILDI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı

Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı

TÜRK BAYRAĞINI EN GENÇ SPORCULAR TAŞIYOR
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyor.