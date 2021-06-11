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Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya ile karşı karşıya geliyor: Türkiye tarih yazmak istiyor

İsviçre ve Galler'in de yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek olan Şenol Güneş'in öğrencileri tarihi bir sınava çıkacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz hem bu akşam 3 puanı alıp şampiyonaya iyi başlamak hem de İtalya'yı tarihinde ilk kez mağlup etmek için savaşacak. Peki Türkiye-İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin ilk 11'inde hangi futbolcular yer alacak. İşte detaylar...

11.06.2021 06:59 - Son Güncelleme: 11.06.2021 06:59
Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya ile karşı karşıya geliyor: Türkiye tarih yazmak istiyor

Ve büyük gün geldi çattı. Milli Takımımız, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen Euro 2020'nin açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya ile karşı karşıya geliyor: Türkiye tarih yazmak istiyor

Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya ile karşı karşıya geliyor: Türkiye tarih yazmak istiyor

13 MAÇTA DA KAZANAMADIK
Türkiye, Gök Mavililer önünde ilk galibiyetini arayacak.

Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya ile karşı karşıya geliyor: Türkiye tarih yazmak istiyor

İtalya ile daha önce 13 kez karşılaşan Milli Takım 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 8 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü.

Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya ile karşı karşıya geliyor: Türkiye tarih yazmak istiyor

17 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE OLACAK
TRT 1'den naklen yayınlanacak maça pandemi önlemleri çerçevesinde 17 bin seyirci alınacak.