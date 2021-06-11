Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya ile karşı karşıya geliyor: Türkiye tarih yazmak istiyor
İsviçre ve Galler'in de yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek olan Şenol Güneş'in öğrencileri tarihi bir sınava çıkacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz hem bu akşam 3 puanı alıp şampiyonaya iyi başlamak hem de İtalya'yı tarihinde ilk kez mağlup etmek için savaşacak. Peki Türkiye-İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin ilk 11'inde hangi futbolcular yer alacak. İşte detaylar...
11.06.2021 06:59
- Son Güncelleme: 11.06.2021 06:59