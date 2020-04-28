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Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye 'teknik direktör' mesajı! "Eğer bir gün..."
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye 'teknik direktör' mesajı! "Eğer bir gün..."
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex, sarı lacivertli yönetime mesaj gönderdi. Gündemi değerlendiren Alex de Souza, teknik direktörlük iddiaları hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Alex de Souza'nın açıklamaları...
28.04.2020 22:40
- Son Güncelleme: 28.04.2020 22:50
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştı.
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Şu an için hangi takımda teknik direktörlük yapacağının belli olmadığını dile getiren Alex, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj yolladı.
Instagram canlı yayınında tercüman Samet Güzel'in aracılığı ile gazeteci Merve Toy'un sorularını yanıtlayan Alex çarpıcı ifadeler kullandı.
Teknik direktörlük yapacağının altını çizen Alex, "Teknik direktörlüğe başlayacağım. Aslında soru 'Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak mısın ya da olmak ister misin?' gibi değil, 'Fenerbahçe seni teknik direktör olarak isteyecek mi?' gibi olmalı.
Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım.