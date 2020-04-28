Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye 'teknik direktör' mesajı! "Eğer bir gün..."

Teknik direktörlük yapacağının altını çizen Alex, "Teknik direktörlüğe başlayacağım. Aslında soru 'Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak mısın ya da olmak ister misin?' gibi değil, 'Fenerbahçe seni teknik direktör olarak isteyecek mi?' gibi olmalı.