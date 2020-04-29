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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyayı salladı!
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyayı salladı!
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirleri elden bırakmıyor. 26 yaşındaki Rodriguez, koronavirüs karantinası sırasında spor yaparken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı.Bu paylaşım, modelin takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
29.04.2020 09:24
- Son Güncelleme: 29.04.2020 10:05
KARANTİNADA SPOR
Ronaldo ile beraberliğinden bir tane çocuğu olan, futbolcunun diğer çocuklarının bakımını da üstlenen 26 yaşındaki Rodriguez, koronavirüs karantinası sırasında spor yaparken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ANNESİNİN YANINDA
Rodriguez büyük bir dikkatle spor yaparken 2 yaşındaki kızı Alana'nın da onu ilgiyle izlediği anların görüntülerini paylaştı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Bir ara küçük Alana kameranın önünden gülümseyerek geçti. Bu paylaşım, modelin takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri paylaşımda küçük kızın annesinden rol çaldığını belirtti.
Bir yandan model olmaya çalışıp bir yandan da lüks bir markanın mağazasında satış elemanlığı yaparken, aşık olduğu ve kendisine aşık ettiği genç adam sayesinde hayatı değişen genç kadın şimdi belki de geçmişte hayal bile etmediği bir hayat yaşıyor.
SATIŞ GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYORDU
Georgina Rodriguez, bir zamanlar ünlü bir giyim firmasına ait mağazada satış görevlisi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda modeldi. Ama Ronaldo ile tanıştıktan sonra hayatı çok değişti. Rodriguez, gösteri dünyasının en ünlüleri arasındaki yerini çoktan aldı bile.