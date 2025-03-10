Süper Lig lideri Galatasaray, 27. haftada Alanyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Böylece Galatasaray dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor'a karşı yaşayan Sarı-Kırmızılılar o maçtan sonraki 25 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir başarı elde etti.
Keskin bir virajı atlatan Cimbom'u Osimhen sırtladı. Spor yazarları maçı yorumladı. İşte o yorumlar...
AHMET ÇAKAR: HAKEM CESARETLİ VE TAVİZ VERMEDİ
G.Saray ipten döndü. Bu dönüşün baş sorumlusu Osimhen'dir. Eğer G.Saray şampiyon olacaksa ve hâlâ şampiyonluğun favorisiyse bunun başrol oyuncusu Osimhen'dir! İlk yarıya bakıyoruz; G.Saray diye bir takım yok. Tempo düşük, bol pas yapıyorlar ama üretilen pozisyon sıfır! Bu arada G.Saray da golü yiyip ilk yarıyı mağlup kapattı. İkinci yarı başta Okan Buruk sonra tüm G.Saraylı oyuncular ve en önemlisi Osimhen, pabucun çok pahalı olduğunu anladılar. İkinci yarı G.Saray istenen baskıyı kuruverdi. Bu tür maçlarda favorinin ikinci yarının başında bulduğu gol, maçı döndürmek için çok önemlidir. Öyle de oldu. Barış uzaktan vurdu, top kaleci Ertuğrul'dan döndü, Osimhen tamamladı, top Alanyaspor defansına çarpıp beraberlik golü geliverdi. Bu gol psikolojik olarak G.Saray'ı rahatlattı, Alanya'yı paniğe sevk etti. G.Saray sonrasında fazla pozisyon buldu ve bunlardan birinde Osimhen'in alıştığımız kafa gollerinden biri geldi. G.Saray çok şey kaybedeceği maçı çevirdi. Osimhen'in hırsı ve reaksiyonu çok önemliydi. Bunun haricinde de Sanchez ve Abdülkerim uzun bir aradan sonra ilk defa iyi uyum sergiledi. Hakem Yasin Kol, oyun genelinde çok iyi maç yönetti. Tecrübesizliği nedeniyle iki kere manasız şekilde oyunu durdurdu. İlkinde top kendisine çarptı diye durdurdu, hakem atışı ile başlattı. Oysa G.Saray kontratağa çıkıyordu ve top onların kontrolündeydi. Durdurmak zorunda değildi. İkincisinde de G.Saray'ın tehlikeli hücumunda Alanyaspor oyuncusu sakatlandı diye durdurdu ki bu da hataydı. Ama cesareti, taviz vermez tutumu ile başarılıydı.
MUSTAFA ÇULCU: KOL'UN YÖNETİMİ BAŞARILIYDI
Alanyaspor; çabuk kullanılan serbest vuruşla G.Saray'ı gafil avladı. Golden sonra Sara, Morata'nın yerine 10 numara pozisyonuna geçti. G.Saray, kalabalık Alanya savunmasını merkezden açmakta zorlandı. Morata'yı oyunda bırakıp, Lemina'yı çıkarıp hücumda bir fazla olma hamlesi riskti ama galibiyeti getirdi. Yasin Kol şu ana kadar iki ligde sahada en çok maç yöneten hakem. İlginç olan ise ülkemizde kullanılmaya başlandığından bu yana hiç VAR görevi yok. Sadece TFF 1. Lig'de birkaç maçta AVAR görevi yapmış. 15 Aralık 2024'ten bu yana VAR odasının yanından bile geçmemiş. İlk yarı uzatma dakikalarında Morata arkadan yüklenince Aliti'nin sağ kolu oyuncunun kontrolü dışında itildiği için topla temas ediyor. Penaltı olmaz. Hakemin hücum faul vermesi doğru karar olurdu ama devam ettirdi. Cordova'ya kontrolsüz hareketleri dolayısıyla Barış'a ve Eren'e gösterdiği sarı kartlar doğruydu. G.Saraylı oyuncular farklı bir hakem duruşu ile karşılaşınca sözlü itirazlar çoğaldı. Muslera ve Sallai itirazlardan, Ahmed de kontrolsüz girişten sarı gördü. Diğer gösterdiği sarılar doğruydu. Hakemin çabukluğu ve dinamizmi düşük, çevre kontrolü az olduğu için pozisyon içinde kaldı. Kendisine top çarptı, Galatasaray'ın çok önemli kontra çıkışını engelledi. Yunus'un pozisyonunda penaltı beklentisi yersiz, devam kararı doğru. Basit temaslara aldanmadı, oynattı. Sakin yapısıyla az koştu, çok dik durdu. Başarılı maç yönetti.
ALİ GÜLTİKEN- KALİTE FARKI
İlk yarı G.Saray açısından tam bir kâbustu. Baskı altında geldiği bir deplasmanda çok da arzu etmeyeceği bir devre oynadı. Topa çok sahip oluyor görüntüsü verse de oyunu bir türlü istediği şekilde oturtamadı. Yediği golden sonra da biraz kafalar karıştı ve belli bölümlerde kendi kimliğinin çok uzağında kaldı. Sara ile kanatta oynama düşüncesi, Morata'yı orta alan içerisinde pas istasyonu olarak kullanma isteği karşılık bulmadı. İlk yarının ikinci bölümünden itibaren oyun arayışında olan bir G.Saray gördük. İkinci yarı beklenen reaksiyon ortaya çıktı. Yunus'un girmesi ile kanatlardan oynarken savunma arkasına inip tehlike yaratılan birçok pozisyon, çok kısa sürede beklenen golleri getirdi. Kolay bir oyun olmadı. Alanyaspor dirençli bir takım. Özellikle takım savunmasını maç boyunca etkili yapmaya çalıştılar. Kendi potansiyelleri ölçüsünde başarılı oldular ama bu, yakaladıkları gol avantajını korumalarına yetmedi. Şampiyonluk yarışı, haftalar ilerledikçe daha da zorlaşıyor, baskı artıyor. Sahadaki oyuncuların bunu taşıyabildiği bir G.Saray takımı vardı. Bu kadar çalkantılı dönemde deplasmanda geriye düştükten sonra buna reaksiyon gösterebilmek ve kazanacak golleri atabilmek hem tecrübe hem de kalite gerektiriyor. G.Saray bunlara sahip. Osimhen'in, Sanchez'in, Torreira'nın, Muslera'nın oyun liderliğinde G.Saray ayakta kalmayı başarabilen bir ekip. Zor bir testti fakat ligde namağlup gelmenin tesadüf olmadığını kazanarak gösterdiler.
BÜLENT TİMURLENK- ÇORBAYA ÇEVİRDİ
Ara transfer dönemine 8 puan farkla giren bir takım eğer kadrosunda ağır sakatlık yaşamış 11'inin bir kilit ismi varsa, yerine adam en fazla da 1-2 oyuncuyu kadro derinliği adına kadrosuna katar. Galatasaray'da böyle olmadığını biliyoruz. Okan Buruk transfere doymayan bir teknik adam. Yaptığı iş yönetmenlik ise elindeki senaryoya ya yanlış aktörleri seçiyor ya da figüranlara fazladan rol yazıyor. Dün de öyle başladı takımı. İki beraberliğin ardından Belek kampı gözlerinden ateş saçan bir takım beklentisi yaratmıştı taraftarlarında. Morata'ya yer açmak için bu kez üçlü denememiş ama Sara'yı sağ kanada atmıştı. Lemina kötü bir devre oynayıp, Barış da bütün topları ezdiğinde öndeki Morata ve Osimhen'e yine top gitmedi. Buruk, sürekli taşlarla oynayıp çorbaya çevirdi işi… İlk isabetli şuttan yedikleri golün ardından Yusuf'un kaçırdığı iki pozisyon, Alanya adına maçın kader anları. Yunus'un girişiyle takımın rot balansı düzeldi. Barış bu yarıda biraz kıpırdayınca önce onun şutundan sonra da ortasından G.Saray iki gol buldu. Üçlü defansı tercih eden ve beşli önünde 3 orta sahayla gömülen Sami Uğurlu'nun G.Saray karşısındaki motivasyonu takdire şayan… Sonuçta ligin ilk yarısında 3-3 biten maçta Kasımpaşa'nın da hocasıydı. Sonda, başta Kaan olmak üzere Okan Buruk'un değişiklikleri yine takımını raydan çıkardı ve yine panikle bitirdiler bir 90 dakikayı. Bu futbol, şampiyonluk futbolu değil. Bardağın dolu tarafında sadece Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan tablosunda yazan 7 puan fark var. Maçın adamı Davinson ve Osimhen…
LEVENT TÜZEMEN- ÖNCE YANLIŞ SONRA DOĞRU ADIM
G.Saray, Alanya'da resmen uçurumun kenarından döndü. Üç günlük Antalya tatilinde Okan Buruk, öyle bir kadro planlamış ki, ilk yarıda G.Saray sahada yoktu. Sara'dan sağ açık yaratmak G.Saray'ın oyun düzenini bozdu. Lemina kaptırdığı toplarla ve yaptığı pas hatalarıyla oyundan çok erken çıkmalıydı. G.Saray'ın kültüründe kanat oyuncuları olmadan oynamak yoktur. Buruk'un Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma örneği gibi sahaya kadro sürmesi ve kanatsız oyun G.Saray'ı etkisiz hale getirdi. Alanya'nın tek atağında yenilen gol, ceza alanı içerisinde Lemina'nın rakibine önlem almamasının ürünüydü. Okan Buruk, Lemina'yı çıkartıp Yunus'u alarak ve göbekte Sara-Torreira ikilisine dönerek Galatasaray'ın oyun hafızasına dönmesini sağladı. Yunus ve Barış'ın kanatlardan yaptığı bindirmeler Alanya savunmasının dengesini ve huzurunu bozdu. Barış'ın yarattığı iki pozisyonda Galatasaray iki gol buldu. Özellikle Osimhen'in, attığı kafa golü sonrası armayı öpmesi taraftarları çılgına çevirdi. İlk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlanan G.Saray, ikinci yarı Alanya ceza alanına daha fazla girdi. G.Saray eğer Alanya'da takılsaydı şampiyonluk yarışında kesin çıkmaza girerdi. Geriden gelip maçı çevirmek ve üç puanı kazanmak hem G.Saray'ın avantajını elinde tutmasını sağladı hem de F.Bahçe'nin bay olduğu hafta 7 puanlık farkı yakalayarak rakibin kucağına psikolojik baskıyı bıraktı. Okan Buruk, galibiyetten ders almalı, kadro seçimlerinde isimlere göre hareket etmemeli, G.Saray'ın oyun hafızasına göre davranmalı.
Not: TFF'nin torpillisi hakem Yasin Kol hakkında maç yönetemez raporu var. Buna rağmen maç vererek TFF resmen Galatasaray'a savaş açtığını gösterdi.
EVREN TURHAN- ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN
Galatasaray, Alanyaspor maçına galibiyet için gitti. Morata ilk 11'de başladı. Okan Hoca 2 haftadır sakat olan İspanyol golcüye şans verdi Alanyaspor deplasmanında... Oyunun içerisinde hakim Galatasaray'dı ama üretkenlikte ciddi sıkıntılar vardı. Devamlı uzun topla Osimhen düşünüldü.
Başka bir oyun tarzına geçiş yapılmadı. Osimhen burada bütün toplara bastı. Ama Barış ve Sara takım adına verimli değildi.
Bir türlü hücumda etkili olamadı Galatasaray. Bu durum geçen haftalarda yaşadığı sıkıntıların aynısıydı. Topun Galatasaray'da olmasının bir önemi yok. Pozisyon üretmekte ciddi sıkıntılar vardı. Galatasaray üç tane orta saha ile oynadığı zaman çoğalamadı. Bunun da sıkıntısını ciddi derecede yaşadı. Oyunun hakimiyken golü de yedi.
Frankowski takıma alışamadı. İkinci yarı Yunus hamlesi iyiydi. Barış ilk yarıdaki gibi değildi... Milli futbolcu ikinci devrede Osimhen'e golü attırdı. Gerçekten Osimhen takımın her şeyi. Tek mücadele eden oyuncuydu. Morata etkili değildi. Galatasaray kırılma maçlarında kazanmasını biliyor. Belki sahada iyi bir futbol yoktu ama 3 puanı almasını bildiler.