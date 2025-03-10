ALİ GÜLTİKEN- KALİTE FARKI

İlk yarı G.Saray açısından tam bir kâbustu. Baskı altında geldiği bir deplasmanda çok da arzu etmeyeceği bir devre oynadı. Topa çok sahip oluyor görüntüsü verse de oyunu bir türlü istediği şekilde oturtamadı. Yediği golden sonra da biraz kafalar karıştı ve belli bölümlerde kendi kimliğinin çok uzağında kaldı. Sara ile kanatta oynama düşüncesi, Morata'yı orta alan içerisinde pas istasyonu olarak kullanma isteği karşılık bulmadı. İlk yarının ikinci bölümünden itibaren oyun arayışında olan bir G.Saray gördük. İkinci yarı beklenen reaksiyon ortaya çıktı. Yunus'un girmesi ile kanatlardan oynarken savunma arkasına inip tehlike yaratılan birçok pozisyon, çok kısa sürede beklenen golleri getirdi. Kolay bir oyun olmadı. Alanyaspor dirençli bir takım. Özellikle takım savunmasını maç boyunca etkili yapmaya çalıştılar. Kendi potansiyelleri ölçüsünde başarılı oldular ama bu, yakaladıkları gol avantajını korumalarına yetmedi. Şampiyonluk yarışı, haftalar ilerledikçe daha da zorlaşıyor, baskı artıyor. Sahadaki oyuncuların bunu taşıyabildiği bir G.Saray takımı vardı. Bu kadar çalkantılı dönemde deplasmanda geriye düştükten sonra buna reaksiyon gösterebilmek ve kazanacak golleri atabilmek hem tecrübe hem de kalite gerektiriyor. G.Saray bunlara sahip. Osimhen'in, Sanchez'in, Torreira'nın, Muslera'nın oyun liderliğinde G.Saray ayakta kalmayı başarabilen bir ekip. Zor bir testti fakat ligde namağlup gelmenin tesadüf olmadığını kazanarak gösterdiler.

BÜLENT TİMURLENK- ÇORBAYA ÇEVİRDİ

Ara transfer dönemine 8 puan farkla giren bir takım eğer kadrosunda ağır sakatlık yaşamış 11'inin bir kilit ismi varsa, yerine adam en fazla da 1-2 oyuncuyu kadro derinliği adına kadrosuna katar. Galatasaray'da böyle olmadığını biliyoruz. Okan Buruk transfere doymayan bir teknik adam. Yaptığı iş yönetmenlik ise elindeki senaryoya ya yanlış aktörleri seçiyor ya da figüranlara fazladan rol yazıyor. Dün de öyle başladı takımı. İki beraberliğin ardından Belek kampı gözlerinden ateş saçan bir takım beklentisi yaratmıştı taraftarlarında. Morata'ya yer açmak için bu kez üçlü denememiş ama Sara'yı sağ kanada atmıştı. Lemina kötü bir devre oynayıp, Barış da bütün topları ezdiğinde öndeki Morata ve Osimhen'e yine top gitmedi. Buruk, sürekli taşlarla oynayıp çorbaya çevirdi işi… İlk isabetli şuttan yedikleri golün ardından Yusuf'un kaçırdığı iki pozisyon, Alanya adına maçın kader anları. Yunus'un girişiyle takımın rot balansı düzeldi. Barış bu yarıda biraz kıpırdayınca önce onun şutundan sonra da ortasından G.Saray iki gol buldu. Üçlü defansı tercih eden ve beşli önünde 3 orta sahayla gömülen Sami Uğurlu'nun G.Saray karşısındaki motivasyonu takdire şayan… Sonuçta ligin ilk yarısında 3-3 biten maçta Kasımpaşa'nın da hocasıydı. Sonda, başta Kaan olmak üzere Okan Buruk'un değişiklikleri yine takımını raydan çıkardı ve yine panikle bitirdiler bir 90 dakikayı. Bu futbol, şampiyonluk futbolu değil. Bardağın dolu tarafında sadece Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan tablosunda yazan 7 puan fark var. Maçın adamı Davinson ve Osimhen…

LEVENT TÜZEMEN- ÖNCE YANLIŞ SONRA DOĞRU ADIM

G.Saray, Alanya'da resmen uçurumun kenarından döndü. Üç günlük Antalya tatilinde Okan Buruk, öyle bir kadro planlamış ki, ilk yarıda G.Saray sahada yoktu. Sara'dan sağ açık yaratmak G.Saray'ın oyun düzenini bozdu. Lemina kaptırdığı toplarla ve yaptığı pas hatalarıyla oyundan çok erken çıkmalıydı. G.Saray'ın kültüründe kanat oyuncuları olmadan oynamak yoktur. Buruk'un Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma örneği gibi sahaya kadro sürmesi ve kanatsız oyun G.Saray'ı etkisiz hale getirdi. Alanya'nın tek atağında yenilen gol, ceza alanı içerisinde Lemina'nın rakibine önlem almamasının ürünüydü. Okan Buruk, Lemina'yı çıkartıp Yunus'u alarak ve göbekte Sara-Torreira ikilisine dönerek Galatasaray'ın oyun hafızasına dönmesini sağladı. Yunus ve Barış'ın kanatlardan yaptığı bindirmeler Alanya savunmasının dengesini ve huzurunu bozdu. Barış'ın yarattığı iki pozisyonda Galatasaray iki gol buldu. Özellikle Osimhen'in, attığı kafa golü sonrası armayı öpmesi taraftarları çılgına çevirdi. İlk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlanan G.Saray, ikinci yarı Alanya ceza alanına daha fazla girdi. G.Saray eğer Alanya'da takılsaydı şampiyonluk yarışında kesin çıkmaza girerdi. Geriden gelip maçı çevirmek ve üç puanı kazanmak hem G.Saray'ın avantajını elinde tutmasını sağladı hem de F.Bahçe'nin bay olduğu hafta 7 puanlık farkı yakalayarak rakibin kucağına psikolojik baskıyı bıraktı. Okan Buruk, galibiyetten ders almalı, kadro seçimlerinde isimlere göre hareket etmemeli, G.Saray'ın oyun hafızasına göre davranmalı.

Not: TFF'nin torpillisi hakem Yasin Kol hakkında maç yönetemez raporu var. Buna rağmen maç vererek TFF resmen Galatasaray'a savaş açtığını gösterdi.



EVREN TURHAN- ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN

Galatasaray, Alanyaspor maçına galibiyet için gitti. Morata ilk 11'de başladı. Okan Hoca 2 haftadır sakat olan İspanyol golcüye şans verdi Alanyaspor deplasmanında... Oyunun içerisinde hakim Galatasaray'dı ama üretkenlikte ciddi sıkıntılar vardı. Devamlı uzun topla Osimhen düşünüldü.

