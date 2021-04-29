Galatasaray'a Almanya'dan orta saha! Gurbetçi yıldız Aslan oluyor

Bu sezon başında ve devre arasında istediği orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray, sezon sonu için işi sıkı tutuyor. Kadro planlamasını bu doğrultuda sürdüren sarı-kırmızılı ekip yaz dönemi kampına en az bir isim yetiştirmek için kolları sıvadı. Yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda Almanya'da forma giyen gurbetçi yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

29.04.2021 15:06 - Son Güncelleme: 29.04.2021 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





