Galatasaray'a Almanya'dan orta saha! Gurbetçi yıldız Aslan oluyor
Bu sezon başında ve devre arasında istediği orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray, sezon sonu için işi sıkı tutuyor. Kadro planlamasını bu doğrultuda sürdüren sarı-kırmızılı ekip yaz dönemi kampına en az bir isim yetiştirmek için kolları sıvadı. Yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda Almanya'da forma giyen gurbetçi yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
29.04.2021 15:06
- Son Güncelleme: 29.04.2021 15:09
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da orta saha mevkisi için düğmeye basıldı.
Bu sezon orta saha rotasyonunda istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, takıma direkt katkı sağlayacak bir isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da takıma katılacak oyunculara yer açmak adına bazı isimlere veda edilecek.
İLK YOLCU ETEBO!
Galatasaray'ın Stoke City'den 1 yıllığına kiraladığı Oghenekaro Etebo ile yolların ayrılmasına karar verildi.
SKOR KATKISI VEREMEDİ!
Futboluyla beklentinin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 24 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.