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Beşiktaş'ın tartışmalı kalecisi Loris Karius bu haliyle şoke etti! Karius böyle olduysa herkes için umut var

Beşiktaş onu Liverpool'dan büyük umutlarla kadrosuna katmıştı. Kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Loris Karius kurtarışlarıyla değil, yedikleriyle gündem de... Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un Türkiye'ye geldiğinden bu yana futboluyla değil yakışıklılığıyla gündemde. 23 yaşındaki kaleci özellikle sevgilisi Sophia Thomalla ile de dikkat çekiyor. Özel hayatı ve görselliğiyle gündemden düşmeyen Loris Karius'un yıllar önceki fotoğrafları 'herkes için umut var' dedirten cinsten. Öyle ki şimdilerde dergi kapaklarından düşmeyen Loris Karius büyük bir değişim geçirmiş. İşte dünden bugüne ünlü futnolcuların değişimleri.

29.02.2020 12:38 - Son Güncelleme: 29.02.2020 12:57
Beşiktaş'ın tartışmalı kalecisi Loris Karius bu haliyle şoke etti! Karius böyle olduysa herkes için umut var

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana formsuzluğuyla adından söz ettiren Loris Karius yıllar içerisindeki büyük bir değişim geçirdi. Yıllar önceki hali inanılmaz.

İşte dünden bugüne ünlü futbolcuların değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın tartışmalı kalecisi Loris Karius bu haliyle şoke etti! Karius böyle olduysa herkes için umut var

Batista

Beşiktaş'ın tartışmalı kalecisi Loris Karius bu haliyle şoke etti! Karius böyle olduysa herkes için umut var
Beşiktaş'ın tartışmalı kalecisi Loris Karius bu haliyle şoke etti! Karius böyle olduysa herkes için umut var

Cordoba

Beşiktaş'ın tartışmalı kalecisi Loris Karius bu haliyle şoke etti! Karius böyle olduysa herkes için umut var

Prates

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