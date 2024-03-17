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Okan Buruk'tan sürpriz stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Sarı kırmızılılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak haftayı lider tamamlamak ve Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini rahat izlemek. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Zorlu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, stoperde hangi isme şans vereceğine de karar verdi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 13:02 Güncelleme 17 Mart 2024, 13:02
Okan Buruk’tan sürpriz stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i 1

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Okan Buruk’tan sürpriz stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i 2

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde geride kalan 29 haftada 25 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu bu 29 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde de ise 17 gol gördü.

Okan Buruk’tan sürpriz stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i 3

Aynı zamanda Galatasaray, ligde en az gol yiyen takım konumunda. Deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmadan da mağlup olmayan 78 puanla lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanına gideceği haftada Kasımpaşa mücadelesini kazanıp haftayı 3 puanla kayıpsız geçme peşinde.

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