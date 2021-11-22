Cristiano Ronaldo takım satın alabilir! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile mesaj ifşasından sonra... Messi’ye kalp atmıştı!

Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.