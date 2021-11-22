Cristiano Ronaldo takım satın alabilir! Sevgilisi Georgina Rodriguez ile mesaj ifşasından sonra... Messi'ye kalp atmıştı!
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. Özel hayatlarını da gözler önünde yaşayan Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez geçtiğimiz günlerde mesaj ifşalarıyla gündeme gelmişti. Ronaldo'nun Whatsapp mesajları sızarken, sevgilisinin de Messi'ye kalp emojileri attığı iddia edilmişti. Şimdilerde attığı her adım olay olan Portekizli'nin serveti İngiliz basının gündeminde. Ronaldo kişisel servetiyle bir takım satın alabiliyor.
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.
Geçtiğimiz günlerde de mesaj skandallarıyla gündeme geldi ünlü çift. Önce Rodriguez'in Lionel Messi'ye attığı iddia edilen yorumlar olay yaratmıştı.
MESSİ'YE YORUM ATTI
Lionel Messi'nin paylaşımına Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yorum yaptığı iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin Facebook'ta paylaşılan fotoğrafına kalp ve alev emojisi bıraktı
İŞTE RODRIGUEZ'İN PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN O MESAJ
Bu hareket sosyal medyada büyük ses getirirken, Rodriguez'in Bu yorum sonrası binlerce kullanıcı, paylaşıma etkileşim verdi.