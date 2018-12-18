Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay iddia! Spor yazarları F.Bahçe-Erzurumspor maçını yorumladı
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kalarak düşme potasındaki yerinden uzaklaşamadı. Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertli ekibin oyununu spor yazarları yorumladı. İşte o yazılar...
Zeki Uzundurukan: Ersun Yanal böyle bir hoca!
İlk yarıda pasa dayalı hücum futbolu oynadı Fenerbahçe. Bunda Erzurumspor'un kadro kalitesinin zayıf oluşu da önemli rol oynadı. Diğer teknik adamların bir türlü kabullenmek istemediği, hatta bazılarının yok saydığı Valbuena'yı Ersun Yanal, oyun lideri yapmış. Belli ki bundan sonraki maçlarda da Valbuena sarı-lacivertli takımın maestrosu olacak. Dün Valbuena, hem sağ, hem de sol kanattan içeriye girdi, bütün hücum aksiyonlarında başrol oynadı. Ama oyundan çıktıktan sonra sıradan bir takıma dönüştü yine Fenerbahçe...
İlk yarıda Fenerbahçe tek kale oynadı; 2 gol buldu, Slimani yine net fırsatları kaçırdı. İkinci yarının hemen başında Erzurumspor'un golü geldi. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı takımlar böyle sürpriz goller yer, hiç hesapta olmayan puan kayıpları ya da farklı yenilgiler de yaşar. Çünkü Ersun Yanal'ın futbol felsefesinde 'çılgınca' hücum futbolu oynamak vardır hep. Bu felsefe güzel olduğu kadar, içinde hep risk barındırır. Dünkü maçın uzatma anlarında yenilen gol gibi.
İlk yarıda pas yüzdesi yüksek olan Fenerbahçe'de Erzurumspor'un oyuna girmesi ile bu yüzde düştü. İki takımda da orta alanda büyük boşluklar oluştu. Maçın 64. dakikasında Erzurumspor üst üste yaklaşık 30 pas yaptı, hiçbir Fenerbahçeli oyuncu, bu duruma başkaldırmadı. Dakikalar geçtikçe Fenerbahçe'deki zaaflar ortaya çıktı. 2-1'lik skor, Ersun Yanal ve tribünleri tedirgin edince Mehmet Ekici'nin yerine Benzia hamlesi geldi. Ardından da Valbuena'nın yerine Barış oyuna girdi. Valbuena dünkü maçın yıldızıydı.
Fenerbahçe ilk yarıda Ersun Yanal takımı gibi oynadı. Ama ikinci yarıda Cocu'nun Fenerbahçe'sini izledik adeta...
25 milyon Fenerbahçeli, 'Ersun Yanal gelecek, dertler bitecek' zannetti ama Ersun Yanal, Trabzonspor'da ilk yarıda 3-0 önde götürdüğü Alanyaspor maçını ikinci yarıda 4-3 kaybeden bir hoca... Fenerbahçe taraftarı şimdiden böyle skorlara da alıştırsın kendini... Sonuç olarak Fenerbahçe yine ligin dibinde. Evinde Erzurumspor maçını kazanamıyorsan hangi maçı kazanacaksın Ersun Yanal! Olan yine Fenerbahçe taraftarına oldu! Yazık, çok yazık!.
Ahmet Çakar: Fenerbahçe üzerinde büyü var / Sabah
Büyü, fal gibi şeylere asla inanmam ama bu Fenerbahçe Stadı'nda bir şey var. Ne var bilmiyorum. Bunu sadece formsuzluk kötü gol, fiziki düşüş gibi şeylerle açıklamak imkansız. Erzurumspor gibi ligin en mütevazı, hücum gücü en düşük takımına karşı ilk devre şahane oynuyorsunuz, büyük bir coşku var, 2-0 öne geçiyorsunuz, rakibin kalenize gelecek hali yok ve ikinci yarıya başlıyorsunuz.