Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal göreve gelmesinin ardından gözünü yıldız futbolcuların üzerine çevirdi. Ersun Yanal yönetimden iyi bir forvet ve orta saha istediği biliniyor. Ekonomik sıkıntı içerisinde olan kulüpler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızlara yöneldi...