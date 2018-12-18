Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü bu yıldızların üzerinde. Ersun Yanal yönetimden özellikle o yıldızı istedi...

18 Aralık 2018 Salı, 12:11:42
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

Sezon sonunda sözleşmesi bitip, bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek yıldız isimler heyecan yarattı.

Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal göreve gelmesinin ardından gözünü yıldız futbolcuların üzerine çevirdi. Ersun Yanal yönetimden iyi bir forvet ve orta saha istediği biliniyor. Ekonomik sıkıntı içerisinde olan kulüpler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızlara yöneldi...

Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

İşte sezon sonu sözleşmesi sona erecek dünya yıldızları;

Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

Diego Godin- Atletico Madrid

Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

Yacine Brahimi- Porto

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