Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü bu yıldızların üzerinde. Ersun Yanal yönetimden özellikle o yıldızı istedi...
18 Aralık 2018 Salı, 12:11:42
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın gözü o yıldızda! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
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