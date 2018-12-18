Vakoun Issouf Bayo için Drogba devrede! Galatasaray onun peşinde

Galatasaray devre arası transferleri için gaza bastı. Forvet hattını iki isimle güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip Fildişili Vakoun Issouf Bayo'nun peşine düştü.

18 Aralık 2018 Salı, 09:20:12 Güncelleme: 09:39:39
Vakoun Issouf Bayo için Drogba devrede! Galatasaray onun peşinde

Cimbom'un Sevilla'dan Luis Muriel'i kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in yanına istediği ikinci forvetin ise Vakoun Issouf Bayo olduğu öğrenildi.

Vakoun Issouf Bayo için Drogba devrede! Galatasaray onun peşinde

Sarı-kırmızılı yönetim, Issouf Bayo üzerinde yoğunlaşırken Fildişili yıldızın, Slovakya'da ceza alması da transfer olasılığını güçlendirdi.

Vakoun Issouf Bayo için Drogba devrede! Galatasaray onun peşinde

Bayo konusunda gelen haberler de olumlu...21 yaşındaki oyuncu, rakibine tokat attığı için 17 Şubat 2019'a kadar ceza aldı.

Vakoun Issouf Bayo için Drogba devrede! Galatasaray onun peşinde

Slovak Pro Futbol, Dunajska Streda yönetimi uzun süre yararlanamayacağı Fildişili oyuncuyu Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.

Vakoun Issouf Bayo için Drogba devrede! Galatasaray onun peşinde

GALATASARAY'I MI KAST ETTİ?
Bayo'nun transferi için Drogba'nın da devrede olduğu ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Ersun Yanal yorumu!
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Ersun Yanal yorumu!