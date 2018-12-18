Vakoun Issouf Bayo için Drogba devrede! Galatasaray onun peşinde
Galatasaray devre arası transferleri için gaza bastı. Forvet hattını iki isimle güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip Fildişili Vakoun Issouf Bayo'nun peşine düştü.
18 Aralık 2018 Salı, 09:20:12
Güncelleme: 09:39:39
Cimbom'un Sevilla'dan Luis Muriel'i kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim'in yanına istediği ikinci forvetin ise Vakoun Issouf Bayo olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Issouf Bayo üzerinde yoğunlaşırken Fildişili yıldızın, Slovakya'da ceza alması da transfer olasılığını güçlendirdi.
Bayo konusunda gelen haberler de olumlu...21 yaşındaki oyuncu, rakibine tokat attığı için 17 Şubat 2019'a kadar ceza aldı.
Slovak Pro Futbol, Dunajska Streda yönetimi uzun süre yararlanamayacağı Fildişili oyuncuyu Ocak ayında satma kararı aldığını yazdı.
GALATASARAY'I MI KAST ETTİ?
Bayo'nun transferi için Drogba'nın da devrede olduğu ortaya çıktı.