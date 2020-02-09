Fatih Terim'den zorlu maçta sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'de üst üste 4 maçından da galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesine tutunan Galatasaray, düşme potasından çıkmak isteyen Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Falcao'nun sakatlığı nedeniyle forvette Adem Büyük'e forma vermesi beklenen Fatih Terim, hafta için Andone'nin yeniden iyileşmesiyle birlikte hücumda yeni bir alternatif daha kazanmış oldu. Konyaspor maçında sakatlanan Saracchi'nin durumunun da maç saatinde belli olacağı belirtilirken, Terim kafasındaki 11'i oluşturdu. Terim'in 11'de son haftaların formda ismi Ömer Bayram'a forma vermeyeceği bildirildi. İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçının 11'leri...

09.02.2020 11:12 - Son Güncelleme: 09.02.2020 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





