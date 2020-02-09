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Fatih Terim'den zorlu maçta sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'de üst üste 4 maçından da galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesine tutunan Galatasaray, düşme potasından çıkmak isteyen Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Falcao'nun sakatlığı nedeniyle forvette Adem Büyük'e forma vermesi beklenen Fatih Terim, hafta için Andone'nin yeniden iyileşmesiyle birlikte hücumda yeni bir alternatif daha kazanmış oldu. Konyaspor maçında sakatlanan Saracchi'nin durumunun da maç saatinde belli olacağı belirtilirken, Terim kafasındaki 11'i oluşturdu. Terim'in 11'de son haftaların formda ismi Ömer Bayram'a forma vermeyeceği bildirildi. İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçının 11'leri...

09.02.2020 11:12 - Son Güncelleme: 09.02.2020 11:14
Fatih Terim'den zorlu maçta sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bu akşam 32. kez karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim'den zorlu maçta sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Fatih Terim'den zorlu maçta sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.

Fatih Terim'den zorlu maçta sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, bugünkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'den zorlu maçta sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

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