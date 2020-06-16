Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle
Mert Hakan Yandaş ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları çok konuşulurken bunların üzerine Mert Hakan'ın hamlesi bir anda ortalığı karıştırdı. Önce Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklaması ardından ı Mecnun Otyakmaz'ın, "G.Saray'a giderse ayıp eder" dediği Mert Hakan'dan Galatasaray hamlesi geldi. İşte detaylar...
16.06.2020 11:39
- Son Güncelleme: 16.06.2020 11:39
GALATASARAY'A GİDERSE AYIP OLUR
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da Mert Hakan için "Transfer iddiaları bize hep soruluyor. O hiçbir şey söylemiyor. Sonunda Galatasaray'a giderse biraz ayıp olur. Mert Hakan'a yeni teklif yapacağız. Onunla görüştük, herhangi bir yere imza atmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.
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