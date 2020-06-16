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Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle

Mert Hakan Yandaş ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları çok konuşulurken bunların üzerine Mert Hakan'ın hamlesi bir anda ortalığı karıştırdı. Önce Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklaması ardından ı Mecnun Otyakmaz'ın, "G.Saray'a giderse ayıp eder" dediği Mert Hakan'dan Galatasaray hamlesi geldi. İşte detaylar...

16.06.2020 11:39 - Son Güncelleme: 16.06.2020 11:39
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle

Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti.

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Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle

Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin Sivasspor'un yıldızı için Galatasaray'ın ardından devreye girdiği belirtilmişti.

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ KAFASINI KARIŞTIRDI
Mert Hakan'ın Sarı-Lacivertlilere "Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim. Ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim" dediği iddia edilmişti.

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle

Hatta Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yıllık 1.6 milyon Euro'ya anlaşan yıldız futbolcuya, 4 yıllık olmak üzere 1.8 milyon Euro maaş ve 800 bin Euro imza parası teklif ettiği ve Mert Hakan'ın kafasının karıştığı öne sürülmüştü.

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mert Hakan Yandaş'tan flaş hamle

GALATASARAY'A GİDERSE AYIP OLUR
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da Mert Hakan için "Transfer iddiaları bize hep soruluyor. O hiçbir şey söylemiyor. Sonunda Galatasaray'a giderse biraz ayıp olur. Mert Hakan'a yeni teklif yapacağız. Onunla görüştük, herhangi bir yere imza atmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

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