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Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu! Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı...

Süper Lig'de bu yıl iyi bir çıkış yakalayan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut, Ersun Yanal'dan bu yana teknik direktörlük koltuğu boşta kalan Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden biri. Pek çok haberin çıkmasının ardından Erol Bulut açıklama yaptı ve teklif aldığı takımı resmen duyurdu.

05.06.2020 11:52 - Son Güncelleme: 05.06.2020 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





