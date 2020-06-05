Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu! Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı...
Süper Lig'de bu yıl iyi bir çıkış yakalayan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut, Ersun Yanal'dan bu yana teknik direktörlük koltuğu boşta kalan Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden biri. Pek çok haberin çıkmasının ardından Erol Bulut açıklama yaptı ve teklif aldığı takımı resmen duyurdu.
05.06.2020 11:52
- Son Güncelleme: 05.06.2020 11:52
'TEKLİFLERİ EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİM'
Bu sene Alanyaspor ile devam edip etmeme kararının Fenerbahçe ve başka kulüplerin teklifine bağlı olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulunan Bulut, 'Fenerbahçe ne istediğine, nasıl bir planlama yaptığına yönetimleri karar verecek' şeklindeki beyanına da açıklama getirdi.
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