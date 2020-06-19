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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in küs olduğu eşi Yolanthe Cabau vücuduyla şov yaptı!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve taraftarın gönlünde yer edinen 36 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, emekliliğinin ardından özel hayatıyla gündemden düşmemişti. Özellikle eşi Yolanthe Cabau'yu aldattığı ortaya çıkan Wesley Sneijder'in son hali ise herkesi şoke etmişti. Ancak Yolanthe Cabau kendini salmak konusunda Wesley Sneijder ile aynı fikirde değil. Zaten paylaşımları da bunun kanıtı niteliğinde.

19.06.2020 12:59 - Son Güncelleme: 19.06.2020 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





