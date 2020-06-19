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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in küs olduğu eşi Yolanthe Cabau vücuduyla şov yaptı!
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in küs olduğu eşi Yolanthe Cabau vücuduyla şov yaptı!
Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve taraftarın gönlünde yer edinen 36 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, emekliliğinin ardından özel hayatıyla gündemden düşmemişti. Özellikle eşi Yolanthe Cabau'yu aldattığı ortaya çıkan Wesley Sneijder'in son hali ise herkesi şoke etmişti. Ancak Yolanthe Cabau kendini salmak konusunda Wesley Sneijder ile aynı fikirde değil. Zaten paylaşımları da bunun kanıtı niteliğinde.
19.06.2020 12:59
- Son Güncelleme: 19.06.2020 12:59
Wesley Sneijder'in ihanetiyle sarsılan evlilik gündemden düşmüyor.
Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in küs olduğu eşi Yolanthe Cabau, son Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
SNEIJDER KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Geçtiğimiz yaz aktif futbolculuk kariyerin noktaladığını açıklayan Wesley Sneijder, emeklilikte aldığı kilolarla manşetleri süslemişti.
YOLANTHE CABAU SPORA ODAKLANDI
Futbolculuk günlerinin aksine fazla kilolarıyla ve göbeğiyle adından söz ettiren Hollandalı eski futbolcu vücuduna eskisi kadar bakmasa da Yolanthe Cabau aynı fikirde değil.
SON PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ
Kendisini Hollandalı şarkıcı Emma Heesters ile aldatan eşinin aksine spora ve sağlıklı beslenmeye yönelen Yolanthe Cabau, son haliyle görenleri büyüledi.