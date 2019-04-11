Adem Ljajic gerçeği! Galatasaray...

Rizespor deplasmanında çok zorlu ve kritik bir sınava çıkan Beşiktaş'ta Adem Ljajic yine yıldızlaştı... Sezonun ikinci yarısında müthiş bir form grafiği yakalayan Sırp yıldız biri frikikten olmak üzere iki harika gole imzasını attı. Ljajic ayrıca 3 de asist yaparak geceye damgasını vurdu.

11.04.2019 00:52 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





