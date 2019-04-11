Adem Ljajic gerçeği! Galatasaray...
Rizespor deplasmanında çok zorlu ve kritik bir sınava çıkan Beşiktaş'ta Adem Ljajic yine yıldızlaştı... Sezonun ikinci yarısında müthiş bir form grafiği yakalayan Sırp yıldız biri frikikten olmak üzere iki harika gole imzasını attı. Ljajic ayrıca 3 de asist yaparak geceye damgasını vurdu.
MİLLİ MARŞI OKUMAYI REDDETTİ
2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan milli marşını söylemediği için ülkesi tarafından sert bir şekilde eleştirildi. 2012 yılında milli marş okumadığı için ülkesi tarafından ceza almıştı. O dönemde takımı çalıştıran Sinisa Mihajlovic, milli marş okumadığı için Ljajic'i kadro dışı bırakmıştı ancak yıldız futbolcu, 2014 yılında milli formaya geri dönmüştü.
MANCHESTER UNITED DENEDİ
Manchester United, 2010 yılında Partizan forması giyen Adam Ljacic'i denemek için İngiltere'ye çağırmıştı. Ljajic, Ferguson yönetiminde Manchester United idmanlarına çıktı. Ancak daha hızlı davranan Fiorentina, 6.8 milyon euro bonservis ücretiyle Ljajic'i 20 yaşında transfer etti.