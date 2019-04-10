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Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ama gelin görün ki, şu tarz işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Özellikle Fenerbahçeli yıldızların tarzına dikkat. Bunları görmeye hazırsanız, işte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...

10.04.2019 17:05 - Son Güncelleme: 10.04.2019 17:05
Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Yaptıkları sporun şanından mıdır bilinmez, futbolcuların ilginç tarzları gözleri kanatan cinsten. Rengarenk saçlardan, rengarenk pantolonlara kadar giden tarz serüvenleri için futbolcuların destek almaları şart gibi. Eğer hazırsanız futbolcuların ilginç tarzları ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. İşte futbolcuların ilginç tarzları.

Palacio

Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Paris Saint Germain ile Strasbourg arasında oynanan maçta PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe yeni tarzıyla görücüye çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Mbappe'nin formasının rengiyle aynı olan saçları beğenildi mi?

Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Tabi ki hayır!

Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Futbolcuların ilginç tarzları denince akla ilk gelen isimlerden biri Paul Pogba.

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