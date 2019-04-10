Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ama gelin görün ki, şu tarz işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Özellikle Fenerbahçeli yıldızların tarzına dikkat. Bunları görmeye hazırsanız, işte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...

10.04.2019 17:05 - Son Güncelleme: 10.04.2019 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





