Vav TV İzle
Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu krizi! Sosyal medya ayağa kalktı

Kerem Aktürkoğlu krizi! Sosyal medya ayağa kalktı

Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu depremi! Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda geçen senenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu etkisiz performans gösterince sosyal medya ayağa kalktı.

01.10.2022 22:43 - Son Güncelleme: 01.10.2022 23:47
Kerem Aktürkoğlu krizi! Sosyal medya ayağa kalktı

Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu depremi yaşandı... Sosya medya ayağa kalktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Aktürkoğlu krizi! Sosyal medya ayağa kalktı

KEREM AKTÜRKOĞLU ETKİSİZ KALDI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda geçen senenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu etkisiz performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu krizi! Sosyal medya ayağa kalktı

Gol yollarında başarısız kalan genç yıldız pozisyonları harcarken çektiği 4 şutta isabet sağlayamadı.

Kerem Aktürkoğlu krizi! Sosyal medya ayağa kalktı

90 dakika oyunda kalan Kerem Aktürkoğlu'na taraftar sosyal medyadan tepki yükseltti.

Kerem Aktürkoğlu krizi! Sosyal medya ayağa kalktı

SOSYAL MEDYADA KEREM AKTÜRKOĞLU TT OLDU

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Taraftarların bir kısmı oyuncuyu eleştirirken diğer kısmı ise destek oldu.

SON DAKİKA