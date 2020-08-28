Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için transfer girişimlerine başladı. Transferde bomba üstüne bomba patlatan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 17 maça çıkan Miha Zajc, 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
28.08.2020 14:38
- Son Güncelleme: 28.08.2020 14:55
Sarı-lacivertliler; Mame Thiam, Jose Sosa, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mert Hakan, Caner Erkin, Barış Sungur, Lemos, Sinan Gümüş'ü renklerine katmış, Enner Valencia'yı İstanbul'a getirmişti. Sarı-lacivertliler teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği futbolcularla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Transfer limitinde elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.
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