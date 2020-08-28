Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...

TRT Spor'un haberine göre; Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard, Sloven oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı. Miha Zajc'ın menajeri bazı Serie A kulüpleriyle de görüşüyor. Oyuncunun kaderi kısa süre içinde netleşecek.