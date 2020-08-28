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Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için transfer girişimlerine başladı. Transferde bomba üstüne bomba patlatan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 17 maça çıkan Miha Zajc, 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

28.08.2020 14:38 - Son Güncelleme: 28.08.2020 14:55
Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...

Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard sarı-lacivertli takımdan transfer yapmaya hazırlanıyor. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Sloven futbolcu Miha Zajc'ı gündemine aldı.

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Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen Miha Zajc'ın önümüzdeki hafta durumunun netleşmesi bekleniyor. Miha Zajc, kariyeri boyunca 240 müsabakada rol alırken 39 gol 39 asistle oynamıştı.

Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...

Sarı-lacivertliler; Mame Thiam, Jose Sosa, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mert Hakan, Caner Erkin, Barış Sungur, Lemos, Sinan Gümüş'ü renklerine katmış, Enner Valencia'yı İstanbul'a getirmişti. Sarı-lacivertliler teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği futbolcularla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Transfer limitinde elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ve istenilen başarıyı bir türlü yakalayamayan Miha Zajc'a sürpriz talip çıktı.

Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...

TRT Spor'un haberine göre; Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard, Sloven oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı. Miha Zajc'ın menajeri bazı Serie A kulüpleriyle de görüşüyor. Oyuncunun kaderi kısa süre içinde netleşecek.

Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Fenerbahçeli oyuncuyu resmen istedi! Transfer girişimleri başladı...

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Ben Rienstra ile de anlaşmaya varmıştı. Bu gelişmeyi Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı duyurmuştu.

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