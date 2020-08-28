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Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin saray yavrusu kıskandırıyor! 53 milyon liralık...

O dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri, Lionel Messi... 33 yaşındaki Arjantinli 20 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi ve dünyanın gündemine oturdu. Bu haberlerin ardından yakın mercek altına alınan Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği merak konusu. En çok adının anıldığı kulüpler ise kendisinin sürekli kıyaslandığı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus, eski takım arkadaşı Neymar'ın formasını terlettiği Paris Saint-Germain ve eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City. Hem bir spor hem de magazin figürü olan Lionel Messi, lüks evi, oteli ve araba koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

28.08.2020 15:20 - Son Güncelleme: 28.08.2020 15:20
Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin saray yavrusu kıskandırıyor! 53 milyon liralık...

Barcelona'dan ayrılma kararı aldıktan sonra futbol gündemine oturan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin İspanya'daki ultra lüks evi görenleri adeta büyülüyor.

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Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin saray yavrusu kıskandırıyor! 53 milyon liralık...

Sakin bir hayatı seven Messi'nin evi Barcelona'da deniz manzarasına sahip ve uçuşa yasak bir bölgede yer alıyor.

Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin saray yavrusu kıskandırıyor! 53 milyon liralık...

Ballon d'Or ödülünü 6 kez kazanmayı başaran yıldız futbolcunun Castelldefels'in seçkin banliyösünde bulunan yaklaşık 53 milyon lira değerindeki evinde yok yok.

Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin saray yavrusu kıskandırıyor! 53 milyon liralık...

Camp Nou'ya sadece 19 km uzaklıkta bulunan Messi'nin evinde küçük bir futbol sahası, yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve üç çocuğu için bir oyun alanı bulunuyor.

Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin saray yavrusu kıskandırıyor! 53 milyon liralık...

Futbolun dışında turizm sektörüne de el atan Lionel Messi'nin bir de oteli var.

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