Haberler Galeri Spor Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin saray yavrusu kıskandırıyor! 53 milyon liralık...

Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin saray yavrusu kıskandırıyor! 53 milyon liralık...

O dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri, Lionel Messi... 33 yaşındaki Arjantinli 20 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi ve dünyanın gündemine oturdu. Bu haberlerin ardından yakın mercek altına alınan Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği merak konusu. En çok adının anıldığı kulüpler ise kendisinin sürekli kıyaslandığı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus, eski takım arkadaşı Neymar'ın formasını terlettiği Paris Saint-Germain ve eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City. Hem bir spor hem de magazin figürü olan Lionel Messi, lüks evi, oteli ve araba koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

28.08.2020 15:20 - Son Güncelleme: 28.08.2020 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





