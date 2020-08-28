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Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Son dakika Galatasaray haberleri | Yaz transfer sezonunu şu ana kadar sessiz geçiren Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıracak bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Dış basında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Falcao'nun partneri olarak dünyaca ünlü bir isimle sözleşme imzalamak için nabız yoklamaya başladı. İşte detaylar...

28.08.2020 13:11 - Son Güncelleme: 28.08.2020 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





