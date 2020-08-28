Haberler Galeri Spor Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Son dakika Galatasaray haberleri | Yaz transfer sezonunu şu ana kadar sessiz geçiren Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıracak bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Dış basında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Falcao'nun partneri olarak dünyaca ünlü bir isimle sözleşme imzalamak için nabız yoklamaya başladı. İşte detaylar...

28.08.2020 13:11 - Son Güncelleme: 28.08.2020 13:11
Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı

2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Fotomaç'ın derlediği habere göre yaz transfer sezonunda henüz flaş bir ismi kadrosuna katmayan sarı kırmızılıların bu konuda sessiz ama hummalı bir çalışma yürüttüğü biliniyor.

Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Şimdiye kadar Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'ye imzayı attıran Cimbom, bu kez büyük oynayacak.

Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı

İddialara göre Atletico Madrid'in golcüsü, kısa süre içerisinde kulübüyle yollarını ayırabilir.

Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Öte yandan yıldız futbolcu için Galatasaray, Milan ve Benfica'nın devrede olduğu yazıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası! Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yılın takası! Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri