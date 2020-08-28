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Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı
Transfer bombasının fitili ateşlendi! Galatasaray'da Falcao'nun yanında dünya yıldızı
Son dakika Galatasaray haberleri | Yaz transfer sezonunu şu ana kadar sessiz geçiren Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıracak bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Dış basında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Falcao'nun partneri olarak dünyaca ünlü bir isimle sözleşme imzalamak için nabız yoklamaya başladı. İşte detaylar...
28.08.2020 13:11
- Son Güncelleme: 28.08.2020 13:11
2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor...
Fotomaç'ın derlediği habere göre yaz transfer sezonunda henüz flaş bir ismi kadrosuna katmayan sarı kırmızılıların bu konuda sessiz ama hummalı bir çalışma yürüttüğü biliniyor.
Şimdiye kadar Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'ye imzayı attıran Cimbom, bu kez büyük oynayacak.
İddialara göre Atletico Madrid'in golcüsü, kısa süre içerisinde kulübüyle yollarını ayırabilir.
Öte yandan yıldız futbolcu için Galatasaray, Milan ve Benfica'nın devrede olduğu yazıldı.