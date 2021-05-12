Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'den Beşiktaş maçı öncesi gözdağı: Rakip fark etmez
Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, şampiyonu belirleyecek Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. "Göztepe rakip ayırmaz" diyen Sepil, "Göztepe Spor Kulübü olarak biz her karşılaşmaya lig ve rakip fark etmeksizin aynı amaç ve hassasiyetle çıkarız" ifadesini kullandı.
12.05.2021 15:50
- Son Güncelleme: 12.05.2021 15:51
Başkan Sepil, şunları kaydetti:
"Diğer bir hassasiyetimiz de devletimizin koyduğu tüm pandemi kuralları. Biz ilk günden itibaren uyarak hiçbir maçımızda TFF'nin bize tanıdığı limitlerin üstünde seyirci almadık. Her durum ve şart altında insan sağlığının tüm skorlardan tüm galibiyetlerden ve tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu da unutmadık.