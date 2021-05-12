Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'den Beşiktaş maçı öncesi gözdağı: Rakip fark etmez

Başkan Sepil, şunları kaydetti:

"Diğer bir hassasiyetimiz de devletimizin koyduğu tüm pandemi kuralları. Biz ilk günden itibaren uyarak hiçbir maçımızda TFF'nin bize tanıdığı limitlerin üstünde seyirci almadık. Her durum ve şart altında insan sağlığının tüm skorlardan tüm galibiyetlerden ve tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu da unutmadık.