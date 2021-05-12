RAMAZAN İMSAKİYE
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Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'den Beşiktaş maçı öncesi gözdağı: Rakip fark etmez

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, şampiyonu belirleyecek Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. "Göztepe rakip ayırmaz" diyen Sepil, "Göztepe Spor Kulübü olarak biz her karşılaşmaya lig ve rakip fark etmeksizin aynı amaç ve hassasiyetle çıkarız" ifadesini kullandı.

12.05.2021 15:50 - Son Güncelleme: 12.05.2021 15:51
Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'den Beşiktaş maçı öncesi gözdağı: Rakip fark etmez

Süper Lig'de son hafta karşılaşmasında cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, rakip ayırmadan her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını söyledi.

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Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'den Beşiktaş maçı öncesi gözdağı: Rakip fark etmez

Sepil, "Göztepe Spor Kulübü olarak biz her karşılaşmaya lig ve rakip fark etmeksizin aynı amaç ve hassasiyetle çıkarız" ifadesini kullandı.

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'den Beşiktaş maçı öncesi gözdağı: Rakip fark etmez

Yazılı bir açıklama yayımlayan Sepil, "Amacımız her maçta olduğu gibi sahada başarılı olmak; hassasiyetimiz ise lige ve tüm rakiplerimize duyduğumuz saygımızdır. Göztepe olarak bu duruşumuzu daha önceki yıllarda hiç bozmadık, bundan sonra da hiç bozmayacağız" ifadelerini kullandı.

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'den Beşiktaş maçı öncesi gözdağı: Rakip fark etmez

"STADA SEYİRCİ ALMAYIZ"
Sepil, farklı statlarda pandemi kurallarına rağmen tribüne seyirci alındığını hatırlatıp Göztepe olarak devletin koyduğu koronavirüs pandemisi kurallarına uyduklarını hatırlattı.

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'den Beşiktaş maçı öncesi gözdağı: Rakip fark etmez

Başkan Sepil, şunları kaydetti:
"Diğer bir hassasiyetimiz de devletimizin koyduğu tüm pandemi kuralları. Biz ilk günden itibaren uyarak hiçbir maçımızda TFF'nin bize tanıdığı limitlerin üstünde seyirci almadık. Her durum ve şart altında insan sağlığının tüm skorlardan tüm galibiyetlerden ve tüm şampiyonluklardan daha değerli olduğunu da unutmadık.