Aboubakar yeniden Süper Lig'e! Müjdeyi verdiler...
Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Mercato'nun iddiasına göre Kamerunlu golcü yeniden Beşiktaş'ın radarına girdi. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önümüzdeki yılın kadro planlamasını yapan siyah-beyazlıların Aboubakar ile yeniden masaya oturacağı belirtildi.
01.05.2020 11:56
- Son Güncelleme: 01.05.2020 11:56
Beşiktaş transferde vites yükseltti... Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da sürpriz gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalçın'ın, gelecek ve gönderilecek isimleri bir bir belirlediği ve Başkan Çebi ile Asbaşkan Torunoğulları'na sunduğu aktarıldı.
Corona virüsü nedeniyle yaşanan mali zorluklar sonrasında bir çok yıldızıyla yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlı kulüp, futbolcu maaşlarını da belli bir noktaya sabitlemenin hesaplarını yapıyor.
Özellikle yapılacak yeni transferlerde bu kuralı esas alacak Beşiktaş, sözleşmeleri kendi programına göre belirleyecek ve imzayı attıracak.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afrika basınından siyah beyazlılarla ilgili önemli bir habere imza atıldı...