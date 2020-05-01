RAMAZAN İMSAKİYE
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Aboubakar yeniden Süper Lig'e! Müjdeyi verdiler...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Mercato'nun iddiasına göre Kamerunlu golcü yeniden Beşiktaş'ın radarına girdi. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önümüzdeki yılın kadro planlamasını yapan siyah-beyazlıların Aboubakar ile yeniden masaya oturacağı belirtildi.

01.05.2020 11:56 - Son Güncelleme: 01.05.2020 11:56
Aboubakar yeniden Süper Lig'e! Müjdeyi verdiler...

Beşiktaş transferde vites yükseltti... Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da sürpriz gelişme...

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Aboubakar yeniden Süper Lig'e! Müjdeyi verdiler...

Yalçın'ın, gelecek ve gönderilecek isimleri bir bir belirlediği ve Başkan Çebi ile Asbaşkan Torunoğulları'na sunduğu aktarıldı.

Aboubakar yeniden Süper Lig'e! Müjdeyi verdiler...

Corona virüsü nedeniyle yaşanan mali zorluklar sonrasında bir çok yıldızıyla yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlı kulüp, futbolcu maaşlarını da belli bir noktaya sabitlemenin hesaplarını yapıyor.

Aboubakar yeniden Süper Lig'e! Müjdeyi verdiler...

Özellikle yapılacak yeni transferlerde bu kuralı esas alacak Beşiktaş, sözleşmeleri kendi programına göre belirleyecek ve imzayı attıracak.

Aboubakar yeniden Süper Lig'e! Müjdeyi verdiler...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afrika basınından siyah beyazlılarla ilgili önemli bir habere imza atıldı...

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