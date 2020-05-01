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Aboubakar yeniden Süper Lig'e! Müjdeyi verdiler...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Mercato'nun iddiasına göre Kamerunlu golcü yeniden Beşiktaş'ın radarına girdi. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önümüzdeki yılın kadro planlamasını yapan siyah-beyazlıların Aboubakar ile yeniden masaya oturacağı belirtildi.

01.05.2020 11:56 - Son Güncelleme: 01.05.2020 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





