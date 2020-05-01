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Galatasaray'dan büyük bomba! Falcao'nun yerine bir başka dünya yıldızı
Galatasaray'dan büyük bomba! Falcao'nun yerine bir başka dünya yıldızı
Koronavirüs salgını nedeniyle kulüpler futbolcuların sözleşmesinde indirime gitmeye hazırlanırken, Galatasaray'da Falcao'nun indirime yanaşmadığı iddia edilmişti. Yaşanan gelişme sonrası sezon sonu Falcao'nun takımdan ayrılabileceği ihtimali üzerine harekete geçen yönetimin önüne Diego Costa ismi geldi.
01.05.2020 08:26
- Son Güncelleme: 01.05.2020 08:26
Galatasaray ile Radamel Falcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dublin merkezli şirket Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.
31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar.
TRİBÜNLERİ COŞTURACAK
Galatasaray yönetimi, yeni masraf açacak bir transferi düşünmüyor. Teknik direktör Fatih Terim de daha önce "Kariyere değil geleceğe" yatırım yapacaklarını açıklamıştı.
Ancak Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle ayrılması halinde bu transferin önünün açılabileceği belirtiyor. Costa'yı getirecek olan Polaris Sports'ın Kolombiyalı yıldız için de Arap takımlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor.