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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den 7.Koğuştaki Mucize paylaşımı!

Brezilyalı futbolcu Neymar ve ünlü DJ Snake'in ardından "7. Koğuştaki Mucize" filmini izleyenler arasına Meksikalı oyuncu Thalia ile Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı. Georgina Rodriguez ise sosyal medya hesabından filmin tanıtımını paylaşarak, "Güzel film, siz izlediniz mi?" ifadelerini kullandı.

01.05.2020 13:56 - Son Güncelleme: 01.05.2020 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





