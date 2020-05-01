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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den 7.Koğuştaki Mucize paylaşımı!
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den 7.Koğuştaki Mucize paylaşımı!
Brezilyalı futbolcu Neymar ve ünlü DJ Snake'in ardından "7. Koğuştaki Mucize" filmini izleyenler arasına Meksikalı oyuncu Thalia ile Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı. Georgina Rodriguez ise sosyal medya hesabından filmin tanıtımını paylaşarak, "Güzel film, siz izlediniz mi?" ifadelerini kullandı.
01.05.2020 13:56
- Son Güncelleme: 01.05.2020 13:56
Brezilyalı futbolcu Neymar, DJ Snake'in de aralarında olduğu dünyaca ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 7. Koğuştaki Mucize'ye övgüler yağdırıyor. Furyaya ünlü bir isim daha katıldı...
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Filmi izleyenler kervanına Meksikalı oyuncu Thalia katılmıştı. Thalia, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda 7. Koğuştaki Mucize'den çok etkilendiğini dile getirdi.
Fransa'nın ünlü tenisçilerinden Benoit Paire da sosyal medyadan filmin afişini paylaşarak "Uzun süredir bir filmde bu kadar duyguyu yaşamamıştım. Herkes mutlaka izlesin" yazdı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Medel'in eşi de izlediği film sonrası sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.
Rüzgara kapılan son isim ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez oldu.