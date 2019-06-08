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Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...

Beşiktaş'ta teknik direktör açmazı çözüldü ve koltuk Abdullah Avcı'ya emanet edildi. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturması ile birlikte siyah-beyazlılarda transferler çalışmaları için düğmeye basıldı. İlk olarak Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yerli transferine yöneldi. İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim...

08.06.2019 14:34 - Son Güncelleme: 08.06.2019 14:42
Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...

Siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.

Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...

Takımdaki eksikleri belirleyen tecrübeli teknik adam, gidecek ve gelecek oyuncuların listesini yönetime bildirdi.

Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...

Mali açıdan sıkıntılı bir dönem yaşayan ve transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı ve performansıyla beğeni toplayan Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...

Sözleşmesi biten ve kiralık futbolculara ağırlık vermesi beklenen Beşiktaş'ta gözler yerli transferine çevrildi...

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