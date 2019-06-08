Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...
Beşiktaş'ta teknik direktör açmazı çözüldü ve koltuk Abdullah Avcı'ya emanet edildi. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturması ile birlikte siyah-beyazlılarda transferler çalışmaları için düğmeye basıldı. İlk olarak Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yerli transferine yöneldi. İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim...
08.06.2019 14:34
- Son Güncelleme: 08.06.2019 14:42
DİĞER GALERİLER