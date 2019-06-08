Galatasaray'ın sarı-lacivertli forması görenleri şaşırttı! Teori değil gerçek...

Sarı-kırmızılar, sarı-lacivertler, siyah-beyazlar ve nicesi... Tuttuğunuz takımın renklerinin ve sembolünün, nereden nasıl geldiğini biliyor musunuz? Şimdi takvimleri geri sarıp spor tarihinde bir gezintiye çıkalım. İçlerinde en çok dikkat çeken detay ise Galatasaray ile sarı-lacivertli renklerin bir araya gelmesi...