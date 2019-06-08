Galatasaray'ın sarı-lacivertli forması görenleri şaşırttı! Teori değil gerçek...
Fenerbahçe'nin sarı-laciverti, Beşiktaş'ın siyah-beyazı, Trabzonspor'un bordo-mavisi, Galatasaray'ın sarı-kırmızısı ve nicesi... Türk futboluna damga vuran takımların hali hazırda bildiğimiz renklerinin koskoca ve meşakatli bir geçmişi var. Ancak içlerinde en çok dikkat çeken detay Galatasaray'ın renk arayışındaki çeşitliliği. Galatasaray'ın sarı-lacivertli günleri hakkında okuyacaklarınız sizi çok şaşırtacak.
08.06.2019 17:25
- Son Güncelleme: 08.06.2019 17:25
Sarı-kırmızılar, sarı-lacivertler, siyah-beyazlar ve nicesi... Tuttuğunuz takımın renklerinin ve sembolünün, nereden nasıl geldiğini biliyor musunuz? Şimdi takvimleri geri sarıp spor tarihinde bir gezintiye çıkalım. İçlerinde en çok dikkat çeken detay ise Galatasaray ile sarı-lacivertli renklerin bir araya gelmesi...
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