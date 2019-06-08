GaleriSpor

Galatasaray'ın sarı-lacivertli forması görenleri şaşırttı! Teori değil gerçek...

Fenerbahçe'nin sarı-laciverti, Beşiktaş'ın siyah-beyazı, Trabzonspor'un bordo-mavisi, Galatasaray'ın sarı-kırmızısı ve nicesi... Türk futboluna damga vuran takımların hali hazırda bildiğimiz renklerinin koskoca ve meşakatli bir geçmişi var. Ancak içlerinde en çok dikkat çeken detay Galatasaray'ın renk arayışındaki çeşitliliği. Galatasaray'ın sarı-lacivertli günleri hakkında okuyacaklarınız sizi çok şaşırtacak.

08.06.2019 17:25 - Son Güncelleme: 08.06.2019 17:25
Galatasaray'ın sarı-lacivertli forması görenleri şaşırttı! Teori değil gerçek...

Sarı-kırmızılar, sarı-lacivertler, siyah-beyazlar ve nicesi... Tuttuğunuz takımın renklerinin ve sembolünün, nereden nasıl geldiğini biliyor musunuz? Şimdi takvimleri geri sarıp spor tarihinde bir gezintiye çıkalım. İçlerinde en çok dikkat çeken detay ise Galatasaray ile sarı-lacivertli renklerin bir araya gelmesi...

Galatasaray'ın sarı-lacivertli forması görenleri şaşırttı! Teori değil gerçek...

Galatasaray'ın da kuruluşunda tercih ettiği renk kırmızı-beyazdı. Kırmızı-beyaz renklerin, dönemin siyasi yönetimi tarafından yanlış anlaşılmaya başlamasının ardından kulüp renklerini değiştirmeye karar verdi.

Galatasaray'ın sarı-lacivertli forması görenleri şaşırttı! Teori değil gerçek...

Bu nedenle, sarı-lacivert renkler gündeme gelmiş ama bunlar da kalıcı olmamış ve Galatasaray bugünkü renklerine kavuşmuştur.

Galatasaray'ın sarı-lacivertli forması görenleri şaşırttı! Teori değil gerçek...

Galatasaray, sarı-lacivertli forması ile / yıl 1906

Galatasaray'ın sarı-lacivertli forması görenleri şaşırttı! Teori değil gerçek...

Galatasaray, sarı-lacivertli forması ile / yıl 1908

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...
Abdullah Avcı'nın gözü bu yerli isimlerde! İşte kritik 5'li...