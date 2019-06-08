Bafetimbi Gomis'ten kafaları karıştıran paylaşım! Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis adım adım Fenerbahçe'ye... Son dönemlerde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Bafetimbi Gomis'in, Instagram hesabından yaptığı paylaşım hem kafaları karıştırdı hem de sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
08.06.2019 12:11
- Son Güncelleme: 08.06.2019 12:28
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Hedefteki isimlerden biri de Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis. Adı Fenerbahçe ile anılan Fransız golcü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Bu sezon hücum bölgesinde oldukça fazla sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler önceliği forvet transferine verdi.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, İngiliz kulübüne geri döndü.
Sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.
Slimani ile birlikte sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen Michael Frey ise satış listesine konuldu.