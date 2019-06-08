Bafetimbi Gomis'ten kafaları karıştıran paylaşım! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis adım adım Fenerbahçe'ye... Son dönemlerde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Bafetimbi Gomis'in, Instagram hesabından yaptığı paylaşım hem kafaları karıştırdı hem de sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

08.06.2019 12:11 - Son Güncelleme: 08.06.2019 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





