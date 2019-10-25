Müslüman futbolcular kimler? Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kabe'den böyle paylaştı!

Müslüman futbolcular kimler? Dünyaca ünlü müslüman futbolcular ülkemizde oldukça merak ediliyor. Müslüman olan futbolculara daha fazla sempati duyuluyor. Bu bağlamda dünyaca ünlü futbolcunun Kabe'den yaptığı paylaşım sosyal medyayı sallarken, kimse onun Müslüman olduğunu bilmiyordu. Avrupa'nın köklü kulüplerinde top koşturan bir çok ünlü Müslüman futbolcu yer alıyor. İşte o isimlerden bazıları...

25.10.2019 09:21 - Son Güncelleme: 25.10.2019 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





