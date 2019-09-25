Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! Fenerbahçe'yi UEFA'ya...

Fenerbahçe'nin Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için Hollanda ekibine paranın tamamını ödemediği ortaya çıkmıştı. Hollanda basını, konuyla ilgili yaşanan krizin büyüdüğünü duyurdu. Nijmegen'in sportif direktörü Wilco van Schaik'tan yapılan açıklamada "Konuyu UEFA ve FIFA nezdinde taşımak ve bu ödemenin olması için harekete geçmek istiyoruz. Şu ana kadar hakkımızı elde edemedik. Bu bizi etkiliyor." ifadelerini kullandı.





25.09.2019 18:48 - Son Güncelleme: 25.09.2019 18:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





