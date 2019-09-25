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Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! Fenerbahçe'yi UEFA'ya...

Fenerbahçe'nin Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için Hollanda ekibine paranın tamamını ödemediği ortaya çıkmıştı. Hollanda basını, konuyla ilgili yaşanan krizin büyüdüğünü duyurdu. Nijmegen'in sportif direktörü Wilco van Schaik'tan yapılan açıklamada "Konuyu UEFA ve FIFA nezdinde taşımak ve bu ödemenin olması için harekete geçmek istiyoruz. Şu ana kadar hakkımızı elde edemedik. Bu bizi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

25.09.2019 18:48 - Son Güncelleme: 25.09.2019 18:56
Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! Fenerbahçe'yi UEFA'ya...

Nijmegen Kulübü'nün Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için gereken 1.4 milyon euroluk bedelin önemli bir kısmını Fenerbahçe'den henüz tahsil edemediği ortaya çıkmıştı.

Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! Fenerbahçe'yi UEFA'ya...

Konuyla ilgili olarak Hollanda ekibinin sportif direktörü Wilco van Schaik'tan bir açıklama gelmişti.

Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! Fenerbahçe'yi UEFA'ya...

Wilco van Schaik, maçlarını oynadıkları Goffert Stadyumu'nun 244 bin euroya ulaşan kira borcunu, stadın masraflarını ödeyemediklerini ve Fenerbahçe'den ödeme alamadıklarını kaydetmişti.

Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! Fenerbahçe'yi UEFA'ya...

Belediyeye kira borcu ödeyemediklerini de anlatan Wilco van Schaik şunları söylemişti:

Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! Fenerbahçe'yi UEFA'ya...

"Elbette bu borcu ödemeyi planlıyoruz ancak şu anda seçkin bir borçlumuzla da uğraşıyoruz. Sorun bu."

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