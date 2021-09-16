Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'nin stoperi Szalai Avrupa devlerinin kıskacında

Fenerbahçe'nin stoperi Szalai Avrupa devlerinin kıskacında

Sarı-Lacivertliler'in stoperi Szalai, Avrupa devlerinin kıskacından bir türlü kurtulamıyor. Dev scoutlar, Macar savunma oyuncusunu adeta adım adım izliyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
16.09.2021 15:58 - Son Güncelleme: 16.09.2021 16:00
Fenerbahçe’nin stoperi Szalai Avrupa devlerinin kıskacında

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’nin stoperi Szalai Avrupa devlerinin kıskacında

Sarı-Lacivertliler'in stoperi Szalai, Avrupa devlerinin kıskacından bir türlü kurtulamıyor. Dev scoutlar, Macar savunma oyuncusunu adeta adım adım izliyor.

Fenerbahçe’nin stoperi Szalai Avrupa devlerinin kıskacında

Frankfurt maçına ilk 11'de çıkması beklenen genç stoper için Sevilla, Lyon, Dortmund ve İngiliz kulüpleri pusuda bekliyor… Atilla Szalai'yi isteyen kulüplerin devre arasında bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin stoperi Szalai Avrupa devlerinin kıskacında

Fenerbahçe Yönetimi'nin 20 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin stoperi Szalai Avrupa devlerinin kıskacında

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Alman devi Dortmund 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

SON DAKİKA