Fenerbahçe'nin stoperi Szalai Avrupa devlerinin kıskacında
Sarı-Lacivertliler'in stoperi Szalai, Avrupa devlerinin kıskacından bir türlü kurtulamıyor. Dev scoutlar, Macar savunma oyuncusunu adeta adım adım izliyor.
16.09.2021 15:58
- Son Güncelleme: 16.09.2021 16:00
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı…
Frankfurt maçına ilk 11'de çıkması beklenen genç stoper için Sevilla, Lyon, Dortmund ve İngiliz kulüpleri pusuda bekliyor… Atilla Szalai'yi isteyen kulüplerin devre arasında bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Fenerbahçe Yönetimi'nin 20 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi.