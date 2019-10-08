Galatasaray'da Fatih Terim 5 mevki için düğmeye bastı!
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 7.haftanın sonunda 10 puanla, 10.sırada bulunuyor. Yaz döneminde yapılan transferlerden de verim alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattında kriz yaşıyor. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim kötü gidişatı sonlandırmak için devre arasında 5 mevki için siparişi verdi. İşte detaylar...
08.10.2019 10:49
- Son Güncelleme: 08.10.2019 10:56
Süper Lig'in 7. haftası haftasonu oynanan mücadelelerle tamamlandı. İlk 7 hafta sonunda Alanyaspor ilk sırada bulunurken 2. sırada Sivasspor 3. sırada ise Trabzonspor bulunuyor.
İlk 7 hafta sonunda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray ise 10 puanla 10. sırada bulunuyor.
Geçtiğimiz 2 yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon çıktığı maçlarda gol atmakta güçlük çekiyor.
Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren sarı- kırmızılılar sahada istediği sonuçları alamıyor.
Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 5'inde gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım 9 karşılaşmada sadece 6 gol atabildi.