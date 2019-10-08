Galatasaray'da Fatih Terim 5 mevki için düğmeye bastı!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 7.haftanın sonunda 10 puanla, 10.sırada bulunuyor. Yaz döneminde yapılan transferlerden de verim alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattında kriz yaşıyor. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim kötü gidişatı sonlandırmak için devre arasında 5 mevki için siparişi verdi. İşte detaylar...

08.10.2019 10:49 - Son Güncelleme: 08.10.2019 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





