A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti! Genç yıldız duygu dolu anlar yaşadı

Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımızın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, Alanyaspor maçında kötü bir şekilde sakatlanmıştı. Hastanede tedavisi süren Dorukhan Toköz'ü, Şenol Güneş ve A Milli Futbol Takımızın oyuncuları ziyaret etti. Dorukhan Toköz, gözyaşlarına hakim olamadı.
A Milli Takımımız Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti! Genç yıldız duygu dolu anlar yaşadı08.10.2019 11:55
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