A Milli Takımı’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı. A Milli Takımımız Yunanistan ve Özbekistan ile özel maçlarda karşılaşacak. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ise rakipler Fransa ve İzlanda olacak. Arnavutluk ve Moldova maçlarında oynamayan tam 7 isim aday kadroya çağrıldı. İşte Şenol Güneş'in A Milli Takım aday kadrosu.
24.05.2019 14:08
- Son Güncelleme: 24.05.2019 14:15
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