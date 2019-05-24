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A Milli Takımı’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı. A Milli Takımımız Yunanistan ve Özbekistan ile özel maçlarda karşılaşacak. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ise rakipler Fransa ve İzlanda olacak. Arnavutluk ve Moldova maçlarında oynamayan tam 7 isim aday kadroya çağrıldı. İşte Şenol Güneş'in A Milli Takım aday kadrosu.

24.05.2019 14:08 - Son Güncelleme: 24.05.2019 14:15
A Milli Takımı’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı. Arnavutluk ve Moldova maçlarında oynamayan tam 7 isim aday kadroya çağrıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

A Milli Takımı’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

Kaleciler:

Mert Günok

A Milli Takımı’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

Gökhan Akkan

A Milli Takımı’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

Sinan Bolat

A Milli Takımı’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

Uğurcan Çakır

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