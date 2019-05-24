Galatasaray Muslera'yı Altay Bayındır ile yedekleyecek

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadroda alternatifsiz tek kişi olan Muslera'yı yedeklemek için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda Ankaragücü'nde forma giyen ve bu yıl yaptığı başarılı kurtarışlarla dikkat çeken Altay Bayındır'ı bitirdi.

24.05.2019 11:34 - Son Güncelleme: 24.05.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





