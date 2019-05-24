Galatasaray Muslera'yı Altay Bayındır ile yedekleyecek
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadroda alternatifsiz tek kişi olan Muslera'yı yedeklemek için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda Ankaragücü'nde forma giyen ve bu yıl yaptığı başarılı kurtarışlarla dikkat çeken Altay Bayındır'ı bitirdi.
24.05.2019 11:34
- Son Güncelleme: 24.05.2019 11:40
Sarı-Kırmızılı takım için gündeme flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın Ankaragücü'nde forma giyen genç kaleci Altay Bayındır ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları start verdi.
TRT Spor'un haberine göre, sosyal medya hesabından Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.
Yurduseven sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşım ile Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ın gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceğini belirtti.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
1998 doğumlu 21 yaşındaki Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor.