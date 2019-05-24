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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin meğer göründüğü gibi değilmiş!

Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin, Rıza Baba karakteri ile hafızalara kazındı. Bu karaktere başarıyla hayat veren Zafer Ergin hakkında her detay merak ediliyor. Ekranda oldukça dinç duran Zafer Ergin'in yaşı bunlardan biri. Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin yaşları...

24.05.2019 16:18 - Son Güncelleme: 24.05.2019 16:31
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin meğer göründüğü gibi değilmiş!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur canlandırdığı Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşırıyor. Meğer Zafer Ergin göründüğünden bambaşkaymış.

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin meğer göründüğü gibi değilmiş!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin meğer göründüğü gibi değilmiş!

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin meğer göründüğü gibi değilmiş!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin meğer göründüğü gibi değilmiş!

HADİSE

22 Ekim 1985

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