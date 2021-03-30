Galatasaray bombayı patlatıyor! Juventus'un yıldızı Aslan oluyor...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Sezon sonu Martin Linnes'in sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip Juventuslu ismi gündemine aldı. Fatih Terim'in olumlu raporu sonrası harekete geçen yönetimin, transferi bitirmek için kolları sıvadığı öğrenildi.
30.03.2021 15:16
- Son Güncelleme: 30.03.2021 15:16
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.
Savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer listesini oluşturmaya başladı.
Gelecek sezona yenilenmiş kadrosuyla girmek isteyen Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimlerin yerine takıma doğrudan katkı verecek yıldızlar takviye edilecek.
LINNES'E VEDA EDİLECEK!
Takımdaki mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlanan sarı-kırmızılılarda Martin Linnes topun ağzına geldi.
Norveçli futbolcuya yeni sözleşme önermeyecek olan Aslan, sezon sonu kontratının bitmesinin ardından yollarını ayıracak.