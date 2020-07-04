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Galatasaray 'Mert Hakan'ın rövanşı için düğmeye bastı! Aslan Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye kancayı taktı
Galatasaray 'Mert Hakan'ın rövanşı için düğmeye bastı! Aslan Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye kancayı taktı
Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim'in Emre Kılınç ile birlikte gözdesi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Mert Hakan'ın rövanşı için düğmeye basan Aslan'da heden Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci. Ezeli rakibinin yakın markaja Kaan Ayhan için girişimlere başlayan Cimbom, milli yıldızın kulübü Fortuna Düsseldorf'un kapısını iki teklifle çaldı.
04.07.2020 10:13
- Son Güncelleme: 04.07.2020 10:13
Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlamasını yaptığı kadroda çok önemli bir yere sahip olan Başakşehirli İrfan Can Kahveci için Sarı- Lacivertlileri kızdıracak bir hamle geldi.
Galatasaray, milli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
FATİH TERİM: MUTLAKA ALINMALI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, İrfan Can için "Mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz" şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi.
FENER'İN İŞİ ARTIK DAHA ZOR
Terim'in bu raporu sonrasında Galatasaray yönetiminin harekete geçmesi Fenerbahçeli kurmayları zor durumda bıraktı.
Zaten ciddi bir maliyeti olan oyuncu daha da pahalı bir hale gelecek.