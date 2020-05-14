Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sağ beke 3 aday!
Ligin kalanı ile ilgili takvimin belli olmasının ardından çalışmalara başlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon öncesi kadro planlamasını da sürdürüyor. Sağ bekte forma giyen Mariano'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fatih Terim bu bölge için transfer istedi. Sarı-kırmızılı ekipte 3 isim gündeme alınırken Linnes'in durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...
14.05.2020 09:17
- Son Güncelleme: 14.05.2020 09:17
Temmuz 2017'de Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı sağ bek Mariano, oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in gözde isimlerinden olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da ilk 11'in değişilmezi haline gelen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi, hakkındaki transfer iddialarını da beraberinde getirmişti.
Fotomaç'ın haberine göre sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano da geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulunmuştu.
ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz.
Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuşmuştu.