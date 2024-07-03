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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024, 00:58 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024, 01:01

Türkiye EURO 2024’te çeyrek finalde!

Harikasınız Bizim Çocuklar, tebrikler! EURO 2024'te Çekya'yı deviren Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı son 16 turu maçını da Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Millilerimiz karşılaşmanın 57'inci saniyesinde yıldız stoperin köşe vuruşu sonrasında önüne seken topa yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. İkinci devrede yine Merih sahneye çıktı. Bir kez daha kornerden gelen top sonrasında bu kez kafayla ağları bulmayı başardı. 67'de ise Gregoritsch karşılaşmanın kaderini belirleyen köşe vuruşu sonrasında farkı bire indirdi. Ancak ay yıldızlılar kalan dakikalarda rakibine eşitlik yakalama fırsatı vermedi ve son 8 takım arasına kaldı. Şimdi ise sırada Hollanda var. 6 Temmuz'da Berlin'de yarı finale yükselmek için sahaya çıkacağız

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