🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

Başakşehir ve Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışındaki bu zorlu mücadele, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar ise maçı şifresiz izlemek için alternatif platformları araştırıyor.

📺 MAÇ BİLGİLERİ 🏟️ Yer: Başakşehir Fatih Terim Stadı

⏰ Saat: 19.00

📡 Yayıncı: beIN Sports 1

👨‍⚖️ Hakem: Atilla Karaoğlan Maçı canlı izlemek için beIN Sports veya TOD üyeliğinizin olması gerektiğini unutmayın!

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🔍 İKİ TAKIMIN LİGDEKİ PERFORMANSI 🔸 Galatasaray: 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet – Toplam 47 puan

🔸 Başakşehir: 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet – Toplam 26 puan