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🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

Başakşehir - Galatasaray maçı canlı izle ve şifresiz yayın seçenekleri, futbolseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında. Bu kritik mücadele, saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarında olacak. Süper Lig'in 19. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir mücadele yaşanacak!

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 18:09 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 18:15
🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

Başakşehir ve Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışındaki bu zorlu mücadele, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar ise maçı şifresiz izlemek için alternatif platformları araştırıyor.

🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

📺 MAÇ BİLGİLERİ

🏟️ Yer: Başakşehir Fatih Terim Stadı
⏰ Saat: 19.00
📡 Yayıncı: beIN Sports 1
👨‍⚖️ Hakem: Atilla Karaoğlan

Maçı canlı izlemek için beIN Sports veya TOD üyeliğinizin olması gerektiğini unutmayın!

🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

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🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

🔍 İKİ TAKIMIN LİGDEKİ PERFORMANSI

🔸 Galatasaray: 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet – Toplam 47 puan
🔸 Başakşehir: 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet – Toplam 26 puan

🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

⚔️ Galatasaray - Başakşehir rekabeti

Bu iki takım Süper Lig'de daha önce tam 32 kez karşılaştı. İşte istatistikler:

  • Galatasaray: 17 galibiyet
  • Başakşehir: 7 galibiyet
  • Beraberlik: 8 maç
  • Galatasaray'ın attığı gol: 56
  • Başakşehir'in attığı gol: 37

🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

🌟 UNUTULMAZ ANLAR

🔸 Galatasaray, 2022-2023 sezonunda Başakşehir'e karşı deplasmanda 7-0'lık tarihi bir galibiyet aldı.
🔸 Başakşehir ise 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ı 5-1'lik skorla mağlup ederek unutulmaz bir başarıya imza attı.