🔥 CANLI İZLE: Başakşehir - Galatasaray maçı! beIN Sports 1 canlı anlatım

Başakşehir ve Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Zirve yarışındaki bu zorlu mücadele, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar ise maçı şifresiz izlemek için alternatif platformları araştırıyor.
📺 MAÇ BİLGİLERİ
🏟️ Yer: Başakşehir Fatih Terim Stadı
⏰ Saat: 19.00
📡 Yayıncı: beIN Sports 1
👨⚖️ Hakem: Atilla Karaoğlan
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🔍 İKİ TAKIMIN LİGDEKİ PERFORMANSI
🔸 Galatasaray: 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet – Toplam 47 puan
🔸 Başakşehir: 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet – Toplam 26 puan
⚔️ Galatasaray - Başakşehir rekabeti
Bu iki takım Süper Lig'de daha önce tam 32 kez karşılaştı. İşte istatistikler:
🌟 UNUTULMAZ ANLAR
🔸 Galatasaray, 2022-2023 sezonunda Başakşehir'e karşı deplasmanda 7-0'lık tarihi bir galibiyet aldı.
🔸 Başakşehir ise 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ı 5-1'lik skorla mağlup ederek unutulmaz bir başarıya imza attı.